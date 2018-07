Regionalbosse des DFB vertrauen Löw

Anzeige

Die vor der WM vom DFB-Präsidium vorgenommene Vertragsverlängerung mit Löw bis 2022 wurde „für richtig erachtet“, hieß es dazu in einer entsprechenden DFB-Mitteilung. Die Konferenz habe positiv zur Kenntnis genommen, dass sich die sportliche Leitung nach dem für alle enttäuschenden Vorrunden-Aus in einer intensiven, tiefgehenden und selbstkritischen Analyse befinde und bereit sei, sich mit all diesen Fragen auseinanderzusetzen. Gleichzeitig räumte DFB-Vize Koch der sportlichen Leitung um Löw und Bierhoff die erforderliche Zeit ein, die Gründe für den Absturz des Weltmeisters von 2014 aufzuarbeiten. Einen öffentlichen Kommentar dazu gab es auch am Donnerstag weder von Löw noch von Bierhoff. dpa

Freitag, 20.07.2018