Reus: „Ein Losentscheid wäre skurril“

Watutinki.Bundestrainer Joachim Löw schickte seinen Assistenten in den atmosphärischen alten Kinosaal des Recreation Komplex von Watutinki, um die Fußball-Nation über den Stand der Dinge beim Weltmeister zu informieren. Marcus Sorg, einst Regionalliga-Stürmer beim VfR Mannheim (1996/97), hatte eine gute und eine schlechte Nachricht in das WM-Medienzentrum der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nahe Moskau mitgebracht.

„Man sollte darauf vorbereitet sein, dass er nicht spielen kann“, sagte der DFB-Co-Trainer gestern zu Sebastian Rudy, der am Sonntag nach seinem Trümmerbruch an der Nase operiert wurde und noch ein paar Tage Nachsorge benötigt. Für das entscheidende Gruppenspiel gegen Südkorea am Mittwoch (16 Uhr) meldete sich jedoch Innenverteidiger Mats Hummels nach seinen Nackenproblemen wieder fit – das ist umso wichtiger, weil Nebenmann Jerome Boateng mit seiner Gelb-Roten Karte aus dem Schweden-Spiel für eine Partie gesperrt ist.

Der dramatische Samstagabend von Sotschi mit der emotionalen Explosion am Ende durch den einmaligen Siegtreffer von Toni Kroos in der Nachspielzeit war natürlich auch gestern noch Thema. „Wir haben da am Wochenende etwas Einmaliges erlebt. Wir sind als Mannschaft noch einmal enger zusammengerückt“, berichtete Werner aus dem Innenleben des Weltmeisters (3 Punkte/2:2 Tore), der gegen die Südkoreaner einen Sieg mit zwei Toren Unterschied benötigt, um sicher im Achtelfinale dabei zu sein. Dort könnten Brasilien, die Schweiz oder Serbien warten. Im Parallelspiel der Gruppe F treffen Mexiko (6/3:1) und Schweden (3/2:2) aufeinander.