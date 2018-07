Revolution? Eher nicht

Anzeige

Löw und Bierhoff ging es in der ersten Reaktionsphase vor allem darum, Kampfkraft und Entschlossenheit für das erwartete Comeback des viermaligen Weltmeisters und dreimaligen Europameisters Deutschland in der Weltspitze zu vermitteln. Rücktrittsgedanken gab es laut Bierhoff nur direkt in der Nacht nach dem 0:2 gegen Südkorea.

„Ich habe bei Jogi und bei mir schon am nächsten Tag die Energie gespürt, dass wir das so nicht beenden können, dass wir noch was zu sagen haben, dass wir auch bereit sind, den neuen Weg zu gehen“, sagte Bierhoff. Der 50-Jährige versicherte: „Die Energie ist da – und der Wille!“ Das alleine wird jedoch nicht ausreichen, um allein den heißen Herbst in der Nations League erfolgreich zu bestehen. Es steht gleich am 6. September in München gegen die starken Franzosen viel auf dem Spiel. Für erste personelle und strukturelle Maßnahmen bleibt nicht viel Zeit. „Die Ursachenforschung beginnt ja schon. Natürlich hat man schon während des Turniers gewisse Dinge beobachtet, auch direkt danach“, sagte Bierhoff. Welche Weltmeister sind über den Zenit hinaus? Welche Spieler, die in Russland fehlten, bekommen eine neue Chance?

Das könnten etwa Jungstar Leroy Sané (22) oder 2014-Held Mario Götze (26) sein. Serge Gnabry (22) will sich beim FC Bayern aufdrängen, der Augsburger Philipp Max (24) könnte auch mal in Löws Blickfeld rücken. Das Leistungsprinzip muss wieder über Verdienste gestellt werden. „Man hinterfragt alles. Das muss jetzt strukturiert und analysiert werden“, sagte Bierhoff. Aber natürlich sei eine Woche nach dem WM-Aus nichts spruchreif. „Das wäre unseriös. Das muss gut durchdacht sein. Das muss gut vorbereitet sein. Man muss Gespräche führen mit Spielern, mit Mitarbeitern und zum richtigen Zeitpunkt, der vor den Länderspielen im September ist, das kommunizieren.“ Löw dürfte mit zahlreichen Akteuren reden, an der Spitze Kapitän Manuel Neuer. Der Torwart hatte noch in Russland angekündigt, beim Neuaufbau dabei sein zu wollen. Nun will Neuer „gemeinsam“ mit Löw „wieder zu unserer Stärke finden“.

Nicht nur Löw und Neuer, auch Bierhoff sind weiterhin von der Klasse eines Teams überzeugt, das in Russland das Potenzial in keinem Spiel abrufen konnte. „Letztendlich haben wir einfach schlecht und nicht erfolgreich gespielt“, lautete die erste Schnellanalyse des Managers.

Bierhoff versicherte, dass Löw und er nach wie vor ein eingeschworenes Team bilden. Der Manager wehrt sich auch gegen Vorhaltungen, das Raumschiff Nationalmannschaft habe sich zu weit von der Basis, den Fans, entfernt. „Die WM bringt auch weitere Themen mit, die wir angehen müssen, die wir diskutieren müssen. Das ist vollkommen klar“, sagte Bierhoff. dpa

