Rückenwind für das Risiko

Amsterdam.Auch mehrere Nachfragen führten nicht zur gewünschten Antwort. Joachim Löw ließ sich nicht locken. Der Bundestrainer widerstand der naheliegenden Versuchung, den 3:2 (2:0)-Sieg zum Auftakt der EM-Qualifikation in den Niederlanden zu einem PR-Auftritt in eigener Sache zu nutzen. „Ich bin schon so lange dabei, mit Kritik weiß ich umzugehen. Ich kann Kritik gut filtern, ich weiß sie einzuordnen“, wich der 59-Jährige der Frage aus, ob er nach dem starken Auftritt in der Johann-Cruyff-Arena Genugtuung gegenüber seinen Kritikern verspüre. Auch der erhoffte Einblick in Löws Gefühlswelt nach schweren Monaten fiel knapp aus: „Mein Gefühl ist natürlich gut. Ich war am Ende innerlich sehr zufrieden. Die Mannschaft hat die PS wieder auf die Straße gebracht.“

Die gefühlte Ewigkeit von 274 Tagen hatte es gedauert, bis die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wieder ein Pflichtspiel für sich entscheiden konnte. Seit dem 2:1 gegen Schweden bei der so desaströs verlaufenen WM 2018 blieb die deutsche Auswahl in den Partien der Nations League ohne Erfolg. Eine Durststrecke, die auch Löw enorm unter Druck setzte – und den Bundestrainer zu einem radikalen Kurswechsel zwang. Statt eines Umbruchs mit Zurückhaltung wirft er die Jungen jetzt ins kalte Wasser: In Amsterdam standen nur noch drei WM-Gewinner von 2014 auf dem Platz, dafür aber fünf Confed-Cup-Sieger von 2017, als Löw mit einem Kader voller Perspektivspieler der überraschende Titel gelang.

Neuer in Weltklasse-Form

Eine riskante Strategie, die durch den Prestige-Erfolg von Amsterdam vielleicht überlebensnotwendige Rückendeckung erhält. „So ein Sieg zum Auftakt in Holland ist natürlich hilfreich für den Glauben so einer neuformierten, jungen Mannschaft. Das hilft schon für die nächsten Wochen und Monate“, sagte der Bundestrainer nach einem emotionalen Abend, bei dem sich zum ersten Mal seit langem für die DFB-Elf alles fügte, wie es muss. Und Kapitän Manuel Neuer, mit zwei Weltklasse-Reflexen in der ersten Halbzeit gegen den Ex-Hoffenheimer Ryan Babel einer der großen Gewinner des Abends, ergänzte: „Es ist viel über den Neuanfang gesprochen worden, dafür brauchte die Mannschaft ein Erfolgserlebnis. Das haben wir geschafft.“

Beeindruckend dabei war aber auch die Art und Weise. „Die erste Halbzeit war, was das Fußballerische betrifft, überragend“, schwärmte Löw von den vielleicht besten 45 Minuten einer deutschen Auswahl, seitdem die Misere vor der WM 2018 ihren Lauf nahm. Das mit seinem Tempo anfangs kaum zu stoppende Offensivduo Leroy Sané (15.) und Serge Gnabry (34.) sorgte mit zwei tollen Toren für einen vermeintlichen beruhigenden 2:0-Vorsprung. Im niederländischen Strafraum herrschte Dauer-Alarm, und wenn durch die meist stabile deutsche Defensive doch einmal ein Pass rutschte, gab es dahinter immer noch einen Neuer in Topform.

Nach dem Wechsel ging es gegen eine aufkommende Elftal dann weniger spielerisch, sondern über Willen, Kampf und Leidenschaft. Als die Niederlande nach Treffern von Mathijs de Ligt (48.) und Memphis Depay (63.) das Momentum auf ihrer Seite zu haben schien, schlug das DFB-Team in Person des Hoffenheimer Matchwinners Nico Schulz kurz vor dem Abpfiff mit dem 3:2 zu (90.). „Wir haben den Glauben nicht verloren“, analysierte Löw.

Der in seiner Position wieder gestärkte Bundestrainer richtete noch vor der Heimreise den Blick Richtung Juni, wenn es auf dem Weg zur EM 2020 auswärts in Weißrussland sowie in Mainz gegen Estland weitergeht. „Wir wissen, dass noch einiges an Arbeit vor uns liegt“, mahnte Löw. Aber der Mutmacher-Sieg von Amsterdam erleichtert den schwierigen Prozess des Umbruchs – vor allem atmosphärisch.

