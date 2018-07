Anzeige

Frankfurt.Der Druck auf den Deutschen Fußball-Bund und Präsident Reinhard Grindel in der Affäre um Mesut Özil wächst. „Ich glaube, das Krisenmanagement des DFB war in dem konkreten Fall suboptimal“, sagte Dagmar Freitag, Vorsitzende des Sportausschusses im Bundestag, im Bayerischen Rundfunk. „Das hätte man an vielerlei Stellschrauben anders und auch besser machen können.“

DFB-Chef Grindel steht nach seinem wenig überzeugenden Kurs im Fall Özil besonders stark in der Kritik. Laut einer Umfrage des Nachrichtenportals t-online.de spricht sich fast jeder zweite Deutsche für seinen Rücktritt aus. Auf die Frage, ob er zurücktreten solle, antworteten 49,7 Prozent der 5569 Befragten mit „Ja, auf jeden Fall“ oder „Eher ja“. Nur 36,6 Prozent sind dagegen und sagten „Eher nein“ oder „Nein, auf keinen Fall“. Nur 13,7 Prozent der Befragten gaben an, in dieser Frage unentschieden zu sein.

Für die sportpolitische Sprecherin der FDP, Britta Dassler, ist nun der richtige Zeitpunkt für eine Debatte gekommen, „wie der größte Fußballverband der Welt mit solchen Fragen in Zukunft umgehen“ wolle. Dassler betont: „Auch personelle Konsequenzen dürfen beim DFB nicht ausgeschlossen sein.“ Sowohl Dassler als auch Freitag kritisierten aber auch den massiven Rundumschlag und die mangelnde Selbstkritik von Özil an dem problematischen Fototermin mit Erdogan. „Bei aller Kritik am Kurs des DFB und seines Präsidenten schießt der blanke Rassismusvorwurf aus meiner Sicht über das Ziel hinaus“, meinte die SPD-Politikerin Freitag.