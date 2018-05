Sandro Wagner bleibt sich treu

Anzeige

München.Erst Tränen, dann der erwartbare Trotz: Nach der Nicht-Nominierung für die Fußball-WM in Russland hat Bayern-Stürmer Sandro Wagner seinen Ruf als unangepasster Profi untermauert. Beim Training am Tag der Verkündung zeigte der weinende Wagner Gefühle, am späten Abend aber klare Kante: Er trete sofort aus der Nationalelf zurück, sagte Wagner der „Bild“. „Ernst nehmen kann ich das natürlich nicht“, meinte der Stürmer zu seiner Ausbootung.

„Sehen, was wirklich wichtig ist“

Da war er wieder, der polarisierende Wagner. Der 30-Jährige sticht heraus im heutigen Fußball-Geschäft, wo die allermeisten Profis sich vor markigen Aussagen scheuen und am liebsten ganz unverbindlich sein wollen. Anders Wagner. „Teilweise eher zu wenig“ verdienen Fußballer, sagte er noch in Diensten von Darmstadt 98 vor zwei Jahren. Nicht nur einmal stellte er fest: „Ich bin in meinen Augen seit einiger Zeit mit Abstand der beste deutsche Stürmer.“

Es sind solche Aussagen, die hängen bleiben in den Köpfen der Menschen. Dabei wird gerne übersehen, dass Wagner mehr als ein „prolliger“ Fußball-Profi ist. „Wenn mir jemand sagt, Fußball sei sein einziger Lebensinhalt, dann halte ich das für dumm“, sagte er einmal in einem Interview der Zeitschrift „11 Freunde“ und fügte an: „Dem kann ich nur empfehlen, um 20 Uhr mal die Tagesschau anzumachen. Da kann er sehen, was wirklich wichtig ist.“ Wagner reflektiert viel über die Welt. Im Fußball aber giert er nach Erfolg – auch um seine WM-Chancen zu erhöhen, war er in der Winterpause von 1899 Hoffenheim zum FC Bayern München gewechselt.