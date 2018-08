Schulz schafft den Sprung

München.Nach dem WM-Debakel hat Bundestrainer Joachim Löw inKai Havertz (Bayer Leverkusen), Nico Schulz (1899 Hoffenheim) und Thilo Kehrer (Paris Saint-Germain) drei Neulinge nominiert. Sie alle kennen den DFB bereits aus den Nachwuchsmannschaften.

Kai Havertz

Vor knapp zwei Jahren feierte Kai Havertz im Alter von 17 Jahren und 126 Tagen sein Bundesliga-Debüt. Seither hat der mittlerweile 19-Jährige mehr als 50 Einsätze (55 Spiele/7 Tore) für Bayer Leverkusen absolviert – so viele, wie kein anderer in diesem Alter in der Liga-Geschichte. Sein Vereinstrainer Heiko Herrlich lobt den Mittelfeldspieler als „das größte Talent, das ich seit Toni Kroos gesehen habe“.

Bereits lange vor der Nominierung durch Bundestrainer Löw stand fest: Am 9. September, vor dem DFB-Länderspiel gegen Peru in Sinsheim, soll Havertz in Heidelberg die Fritz-Walter-Medaille als bester deutscher Nachwuchsspieler erhalten.

Nico Schulz

Das DFB-Trikot kennt Nico Schulz bestens. In den U-Teams spielte er von der U 15 bis zur U 21 quasi immer, nur den Sprung in die A-Elf schaffte er bislang nicht. Mit 25 Jahren folgt für den dynamischen und offensivstarken Linksverteidiger nun Höhepunkt auf Höhepunkt: Mit 1899 Hoffenheim spielt Schulz ab September in der Champions League, dazu die Chance im Nationalteam, wo der gebürtige Berliner ausgerechnet im Heimstadion Premiere feiern könnte. Falls Schulz gegen Frankreich in München nicht spielt, ist für ihn das Debüt gegen Peru in Sinsheim möglich.

Thilo Kehrer

Wie schon Manuel Neuer, Joel Matip oder Leroy Sané schaffte auch Thilo Kehrer bei Schalke 04 den Sprung aus der Nachwuchsabteilung in den Profikader. Der U-21-Europameister ist in der Defensive flexibel einsetzbar. Im August wechselte der 21-Jährige zum französischen Spitzenclub Paris Saint-Germain. Mit 37 Millionen Euro Ablöse ist der Innenverteidiger der zweitteuerste Verkauf in der Vereinsgeschichte des FC Schalke 04. dpa (Bilder: dpa)

