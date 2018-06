Sogar Korea hat Chancen

Anzeige

Sotschi/Moskau.Es ist kompliziert – vor dem letzten Spieltag in WM-Vorrundengruppe F können sich theoretisch noch alle vier Teams für das Achtelfinale qualifizieren. Nach dem 2:1 gegen Schweden hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das Weiterkommen wieder in der eigenen Hand. Am letzten Spieltag der WM-Vorrunde sind beim Duell des Weltmeisters gegen Südkorea am Mittwoch (16 Uhr) in Kasan und dem Parallelspiel von Mexiko gegen Schweden zahlreiche Konstellationen möglich. Nach Präzisierung der WM-Regeln durch den Weltverband Fifa auf Anfrage ist sogar noch ein Losentscheid denkbar.

Deutschland erreicht das Achtelfinale...

Der Modus Die jeweils ersten beiden Teams aus jeder der acht Vierergruppen qualifizieren sich für das Achtelfinale. Für die Ermittlung der Tabellenplatzierung werden folgende Kriterien in dieser Reihenfolge angelegt: 1. Punktzahl aus allen Gruppenspielen 2. Tordifferenz aus allen Gruppenspielen 3. Anzahl der erzielten Tore aus allen Gruppenspielen Kann nach Anwendung dieser Kriterien keine Entscheidung ermittelt werden, entscheidet: 1. die Anzahl der Punkte aus dem direkten Vergleich; 2. die Tordifferenz aus dem direkten Vergleich; 3. die Anzahl der Tore aus dem direkten Vergleich; 4. Fair-Play-Wertung, ermittelt anhand der Anzahl Gelber und Roter Karten in allen Gruppenspielen; 5. das Los

wenn das DFB-Team mit mindestens zwei Toren Unterschied gegen Südkorea gewinnt.