Spanien der Prüfstein

Amsterdam.Im feinen DFB-Anzug mit den vier Weltmeistersternen auf der Brusttasche nahm Joachim Löw das diesmal relativ gnädige Los entspannt zur Kenntnis. In der Nations League trifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in der Gruppenphase im Herbst in der Liga A auf die Schweiz, Spanien und die Ukraine. Portugals Altstar Luis Figo als Losfee ersparte dem DFB-Team damit am Dienstagabend in Amsterdam deutlich schwere Konstellationen wie ein mögliches schnelles EM-Déjá-vu mit seinem Heimatland und Weltmeister Frankreich. Auch die Neuauflage der Holland-Duelle aus der Premierenauflage blieb aus.

„Gut so, dass es nicht so ist wie in der letzten Nations League. Alle Gegner sind interessant. Darauf können wir uns freuen, das sind interessante Partien für die Fans“, sagte Löw dem ZDF. „Jedes Spiel hat seine Brisanz und die Spannung, die man sich erhofft“, fügte der 60-Jährige hinzu.

Schärfster Rivale um den Gruppensieg wird wohl Spanien sein. Gegen den Ex-Weltmeister eröffnet Löw am 26. März in Madrid mit einem EM-Test auch das Länderspieljahr. Auch die Schweizer sind am 31. Mai als ein Prüfstein für die EM in Basel vorgesehen.

Jeweils zwei Gruppenspiele der Nations League finden im September, Oktober und November statt. Der Nations-League-Sieger wird dann bei einem Turnier der vier Gruppensieger vom 2. bis 6. Juni 2021 in einem der Teilnehmerländer gekürt.

