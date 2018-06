Anzeige

Die mangelhafte Balance zwischen Angriff und Abwehr war bei weitem nicht der einzige Missstand, den die deutsche Auswahl beim völlig verkorksten Turnierstart in Russland dokumentierte. „Es war wie gegen Saudi-Arabien, nur gegen eine bessere Mannschaft“, erinnerte Hummels an die mit Mühe und Not mit 2:1 gewonnene WM-Generalprobe, bei der sich viele Defizite bereits abzeichneten, die dann auch die Niederlage im Luschniki verursachten. Es war ein kompletter Systemausfall mit Vorboten, der dazu führt, dass der mit großen Hoffnungen angereiste Weltmeister jetzt um das Weiterkommen zittern muss, statt weiter von der historischen Titelverteidigung zu träumen.

Die Raumaufteilung stimmte hinten wie vorne nicht - was zu den von Hummels und Boateng angeprangerten Kontersituationen führte -, das Mittelfeld um Toni Kroos, den desolaten Sami Khedira und Mesut Özil produzierte Fehlpässe statt brauchbare Ideen, vorne bestätigte Thomas Müller seinen seit längerem andauernden Abwärtstrend im DFB-Dress mit seinem bis dato wohl schwächsten Spiel. Die deutsche Auswahl wirkte im Vergleich zu den feurigen Mexikanern temperamentlos und fade - und war offensichtlich auch taktisch falsch eingestellt.

„Wir hatten zu Mexiko eine andere Vorhersage. Bei keinem Spiel vorher haben wir sie so gesehen. Sie haben uns auf eine andere Art gelockt, als wir das dachten“, sagte Teammanager Oliver Bierhoff und meinte damit eine preisgegebene linke mexikanische Seite, in die Joshua Kimmich dann immer wieder hineinstieß, dadurch aber hinten riesige Lücken ließ. Auch deshalb standen Boateng und Hummels oft allein da. Müller berichtete ähnliches: „Mexiko spielt normalerweise aggressiv nach vorn und will Ballbesitz, aber diesmal haben sie sich nur auf Konter verlassen“, sagte er. Diese Strategie funktionierte auch, weil Kroos in Manndeckung genommen wurde und Khedira mit den dadurch entstandenen Freiheiten völlig überfordert wirkte.

Und weil Bundestrainer Joachim Löw nicht korrigierend eingriff. Selbst als die Probleme nach einer guten Viertelstunde nicht mehr zu übersehen waren, stürmte Kimmich weiter fast direkt neben Müller, statt sich aus Sicherheitsgründen erst einmal weiter hinten einzuordnen. Kurz danach erzielte Hirving Lozano die verdiente mexikanische Führung (35.), die auch einer konzeptlosen Drangphase des Weltmeisters im zweiten Durchgang standhielt.

Und jetzt? Der DFB reagierte auf den unerwarteten Tiefschlag am Montag mit Abschottung. Eine Pressekonferenz mit EM-Botschafter Philipp Lahm wurde kurzfristig abgesagt, das Training in Watutinki fand hinter verschlossenen Toren statt. Am Dienstag fliegt die Mannschaft nach Sotschi ans Schwarze Meer, wo im zweiten WM-Auftritt am Samstag gegen Schweden schon alles auf dem Spiel steht - bei einer weiteren Niederlage droht das Vorrunden-Aus.

Löw versuchte schon in Moskau, die Gemüter ein wenig zu beruhigen. „Es gibt keinen Grund, völlig auseinanderzufallen, weil man ein Spiel verloren hat. In der Vorrunde gibt es drei Spiele. Wir haben alle Möglichkeiten, das zu korrigieren“, postulierte der Bundestrainer. Die Frage, ob sein Team bereits über dem Zenit sei, konterte der 58-Jährige vehement: „Wir haben keine zu alte Mannschaft, davon sind wir weit entfernt. Unser Gerüst bilden Spieler, die über viel Erfahrung und eine hohe Qualität verfügen, auch wenn man das nicht so gesehen hat.“

Klar dürfte dennoch sein, dass es gegen Schweden personelle Änderungen geben muss. Marco Reus, nach seiner Einwechslung noch einer der Besten, ist sicherer Kandidat für die Startelf, in die auch Jonas Hector (Grippe) zurückkehren könnte. Wenn Löw nach Form aufstellt, müssten auch Khedira und Müller auf die Bank. Radikale Lösungen schloss der Bundestrainer indes bereits prophylaktisch aus: „Einen Plan über den Haufen schmeißen, das machen wir nicht. Wir werden jetzt nicht etwas völlig anderes tun. An unserer Linie halten wir fest.“

