Tag der Überraschungen

Das soll schon bei der „großen Herausforderung“ in Russland gelingen, in die zunächst ein Aufgebot mit neun Weltmeistern von 2014 und 14 Confed-Cup-Siegern von 2017 startet. Am 4. Juni muss Löw seinen endgültigen WM-Kader mit dann noch 23 Akteuren benennen. Es wird ein spannendes Ausleseverfahren, dem sich neben dem olympischen Silbermedaillengewinner Petersen und dem ebenfalls überraschend berufenen Leverkusener Jonathan Tah auch Kapitän Neuer stellen muss. Tah absolvierte im November 2016 sein letztes von drei Länderspielen.

Welttorhüter Neuer wird mit den anderen Keepern nach Eppan reisen. „Wir wollen uns selbst ein Bild machen“, sagte Löw. Am Tag der Kaderbekanntgabe trainierte Neuer nach einem dritten Mittelfußbruch beim FC Bayern erstmals wieder komplett mit dem Team. Und auch im Trainingscamp soll er voll belastet werden. Rund um das Testspiel am 2. Juni in Klagenfurt gegen Österreich wollen sich Trainer und Kapitän zusammensetzen und ehrlich analysieren, ob es für die WM reicht. Löw stellte eine klare Bedingung: „Ohne Spielpraxis in ein WM-Turnier zu gehen, ist schier unmöglich.“

Ob Neuer bei positivem Verlauf am 12. Juni als Nummer 1 nach Russland fliegen würde, wollte Löw 33 Tage vor dem ersten WM-Spiel gegen Mexiko nicht beantworten. Bei Neuers Clubkollegen Jérôme Boateng, der ebenfalls noch im Aufbautraining steht, sieht der Bundestrainer keine Probleme.

Für Löws Überraschungsspieler Nummer eins ist schon die Berufung in den erweiterten Kader die „Krönung der Saison“. Der 29 Jahre alte Petersen hat sich mit 15 Saisontoren – damit ist er bester deutscher Bundesligatorjäger – bei Löw empfohlen. „Ich habe damit nicht wirklich gerechnet und bin sehr dankbar“, bemerkte der Stürmer. „Er ist ein sehr guter Joker“, hob der Bundestrainer Petersens große Qualität hervor. Löw hatte dabei wohl auch die EM 2016 im Kopf, als ihm im mit 0:2 verlorenen Halbfinale gegen Frankreich wegen einiger Ausfälle keine offensiven Optionen blieben.

Wie Stürmer-Kollege Wagner bleibt Götze nur die Zuschauerrolle. „Es war nicht unbedingt seine Saison, in der er die Form zeigen konnte, die er normalerweise bringen kann“, sagte Löw über Götze. „Ich hoffe, dass er wiederkommt. Es tut mir für ihn persönlich leid. Das Gleiche gilt für Sandro Wagner. Da haben Kleinigkeiten entschieden.“ Gegen Wagner und für Petersen sowie den turniererprobten Mario Gomez. Marco Reus dagegen spielt nach viel Verletzungspech für Löw eine wichtige Rolle: „Er steht bei uns für außergewöhnliche Dinge“, sagte er über den bisherigen Turnierpechvogel.

