Tiefschlag statt Trendwende

Gelsenkirchen.Es gibt doch noch konkrete Anzeichen des Fortschritts. Als Timo Werner die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gegen die Niederlande mit 1:0 in Führung schoss, trauten altgediente Begleiter des DFB-Teams ihren Ohren nicht. Statt des seit Jahren üblichen Nervtöters „Schwarz und Weiß“ von Oliver Pocher spielte die Stadionregie den Song „Chöre“ des aus der Pfalz stammenden Popstars Mark Forster als Torhymne ein. Das hört sich auf jeden Fall schon einmal besser an.

Zu einem wieder attraktiveren Stadion-Erlebnis ihren Beitrag leisten will bekanntlich auch die Mannschaft von Joachim Löw, die seit dem WM-Fiasko in Russland unter einem drastischen Zuschauerschwund zu leiden hat. Das gelang gegen den Erzrivalen rund 80 Minuten lang ganz ausgezeichnet, nach Werner (8.) traf auch noch der überragende Leroy Sané (20.), Chancen für weitere Treffer wurden vergeben. „Wir hatten keine Probleme“, urteilte Löw. Doch in der Schlussphase ließ die plötzlich wacklige DFB-Elf noch Tore von Quincy Promes (85.) und Virgil van Dijk (90.+1) zu – und zerstörte den positiven Gesamteindruck innerhalb weniger Minuten.

Nichts war es mit dem versöhnlichen Abschluss dieses völlig missratenen Länderspiel-Jahres. „Es bleibt das hängen, was am Ende passiert ist. Als Mannschaft hätte uns ein Erfolgserlebnis heute gut getan“, sagte ein frustriert wirkender Toni Kroos. Stattdessen feierten die Niederländer hinten in der Kurve mit ihren Fans den überraschenden Einzug in das Finalturnier der Nations League – und das in schweren Duellen gegen den amtierenden Weltmeister Frankreich sowie den entthronten Champion Deutschland. „Keiner hat erwartet, dass wir diese Gruppe gewinnen werden“, freute sich Bondscoach Ronald Koeman über den unerwartet strammen Rückenwind für seine Elftal beim Neuaufbau nach zuletzt zwei verpassten Fußball-Großereignissen.

Video Überregional Sinnbild für 2018: DFB-Team im 'schlechten Film' gegen Holland 2:0-Führung verspielt, einen versöhnlichen Jahresabschluss verpasst: Das DFB-Team zeigt beim 2:2 in der Nations League gegen die Niederlande eine gute Leistung, belohnt sich aber nicht - sinnbildlich für das verkorkste Jahr 2018. 2:0-Führung verspielt, einen versöhnlichen Jahresabschluss verpasst: Das DFB-Team zeigt beim 2:2 in der Nations League gegen die Niederlande eine gute Leistung, belohnt sich aber nicht - sinnbildlich für das verkorkste Jahr 2018.

Für die seit dem Sommer des Misserfolgs erheblich belastete Stimmung rund um die DFB-Elf wäre ein Sieg gegen Oranje von ebenfalls nicht zu unterschätzendem Wert gewesen – obwohl der Abstieg in Gruppe B der Nations League ja schon vor dem Anpfiff feststand.

Stattdessen musste der Bundestrainer wieder das tun, worin er in den vergangenen Monaten schon eine gewisse Routine erlangt hat: auf eine bessere Zukunft vertrösten. „Natürlich war es für uns ein sehr enttäuschendes und schlechtes Jahr“, attestierte Löw zunächst. Aber er gehe mit einem „guten Gefühl“ in die Winterpause. „Ich habe heute gesehen, dass wir viel Potenzial haben. Die Leistung macht viel Mut. Mein Gefühl ist, dass wir auf einem guten Weg sind und für das nächste Jahr gut aufgestellt“, erklärte der Weltmeister-Trainer von 2014.

Zumindest im Angriff scheint Löw eine tragfähige Lösung gefunden zu haben, die nach Zukunft aussieht. Die mit enormer Geschwindigkeit gesegnete offensive Dreierreihe um Werner, Sané und Gnabry stellte die Niederländer vor riesige Probleme, war aber nicht mehr auf dem Platz, als die Partie in der Schlussphase kippte.

Das unterschied das Trio vom eingewechselten Jubilar Thomas Müller, der in seinem 100. Länderspiel keine Argumente liefern konnte, warum er auch im nächsten Jahr ein elementarer Bestandteil des DFB-Teams sein muss. Müller spielte engagiert, ihm gelang aber fast nichts – wie so oft in den vergangenen beiden Jahren in der Nationalelf.

Von Weißbier-Laune war der Ur-Bayer hinterher deshalb weit entfernt. „Es ist eine bittere Pille, die ich schlucken muss. Die Kollegen haben mir gratuliert und der Bundestrainer auch. Ich bin aber hergekommen, um das Spiel zu gewinnen und das Glücksgefühl des Sieges zu erfahren“, sagte der 29-Jährige.

Der Bundestrainer wollte den jüngsten Abwärtstrend des Mannes, dessen Stern bei den Weltmeisterschaften 2010 und 2014 aufging, nicht schönreden. „Es war nicht das Jahr des Thomas Müller. Er hatte einfach bei den Bayern nicht diese Form, die man aus vergangenen Jahren von ihm kennt“, sagte Löw. Die Lebensleistung sei davon unbenommen: „Dennoch sind 100 Länderspiele eine große Leistung.“

