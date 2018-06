Turbulenzen – auch im Anflug

Anzeige

Moskau/Frankfurt.Die kolossal vermurkste Reise nach Russland findet auf dem so schnell wie überhaupt möglich terminierten Rückflug nach Frankfurt ihren Schlusspunkt. Zunächst dauert die Ladung der in einer nächtlichen Hauruckaktion im WM-Quartier in Watutinki zusammengepackten DFB-Utensilien so lange, dass die Maschine mit der deutschen Nationalmannschaft erst mit einer Stunde Verspätung die als fluchtartig zu bezeichnende Heimreise antreten kann. Und dann streikt auch noch eine Toilette im Flieger, woraufhin Jonas Hector, Mats Hummels oder Antonio Rüdiger ihr Geschäft im hinteren Teil des Flugzeugs verrichten müssen. Just dort, wo sie an den kritischen Blicken der mitreisenden Journalisten vorbeilaufen. Das braucht man nicht unbedingt, wenn man sich selbst gerade das wenig schmeichelhafte Etikett angeheftet hat, die schlechteste deutsche Mannschaft zu sein, die jemals bei einer Fußball-WM angetreten ist.

Als das Team von Joachim Löw dann – von Turbulenzen beim Landeanflug durchgeschüttelt – wieder in der Heimat aufgesetzt hat, schlägt ihm auch noch Häme entgegen. „Absteiger, Absteiger“, ruft ein Flughafen-Mitarbeiter in Warnweste dem entthronten Weltmeister-Ensemble beim Aussteigen zu. Es tut weh, und es wird noch sehr lange schmerzen.

Neuer als Diplomat

Es ist der Tag nach der historischen Schmach, als erste deutsche Auswahl in einer WM-Vorrunde ausgeschieden zu sein. Als Gruppenletzter, nach einem vorher nicht für möglichen gehaltenen 0:2-Untergang gegen das kleine Südkorea. Die Aufarbeitung dieses einmaligen Desasters hat begonnen, sie dürfte sich aber noch über Wochen ziehen. Das beinhaltet die entscheidende Frage, ob es Löw sein wird, der den notwendigen Neustart nach dem Fiasko organisieren darf.