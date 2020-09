UEFA bastelt an 2021er Kalender

Budapest.Das UEFA-Exekutivkomitee fällt bei seiner Sitzung am Donnerstag für Bundestrainer Joachim Löw möglicherweise maßgebliche Entscheidungen. Das Gremium um DFB-Vizepräsident Rainer Koch erwägt eine Verschiebung des Nations-League-Finalturniers von Anfang Juni in den Herbst 2021. Auch der Spielkalender für die WM-Qualifikation 2022 soll in Budapest festgelegt werden.

Normalerweise stünden in der ersten Juni-Woche für die meisten der 55 europäischen Fußball-Nationen je zwei Ausscheidungsspiele auf dem Weg nach Katar an. Da allerdings bereits am 11. Juni in Rom die EM beginnt, erwägt die UEFA eine Modifizierung des Spielplans, um den Turnierteilnehmern die üblichen EM-Testspiele zu ermöglichen. So könnten als Option zwei der zehn notwendigen Spiel-Slots für die WM-Qualifikation in den Herbst verlegt werden.

Dies würde allerdings – wie in diesem Jahr auch – zu zwei von Löw ungeliebten Dreier-Spieltagen führen. Die Variante mit zwei Pflichtspielen kurz vor der EM wäre für die deutsche Nationalmannschaft allerdings noch schlechter. Dann würden kurz vor dem Turnier eventuell weite Reisen bis nach Kasachstan oder auf die Färöer Inseln drohen. Ausgelost wird die Qualirunde mit fünf Fünfer- und fünf Sechsergruppen noch in diesem Jahr.

OB und Löw gegen Stadionöffnung

Anfang des Monats hatte Löw bereits die Ausrichtung des Nations-League-Finalturniers zum geplanten Termin Anfang Juni als „unmöglich“ bezeichnet. Die vier Gruppensieger der Liga A würden normalerweise dann kurz vor dem eigentlichen Saisonhöhepunkt auch den neuen Champions des Wettbewerbs ausspielen. Nach dpa-Informationen soll das Turnier nun im Herbst stattfinden. In der WM-Qualifikation werden die vier Teams in Fünfergruppen gelost und hätten somit zwei Spiel-Slots im September, Oktober oder November zur Verfügung.

Nicht besonders beliebt gemacht hat sich die UEFA auch bei Budapests Oberbürgermeister Gergely Karacsony. Der grün-liberale Politiker hat sich gegen die Austragung des Supercup-Finales am Donnerstag zwichen FC Bayern gegen Sevilla (Donnerstag, 21 Uhr/Sky und DAZN) vor Publikum ausgesprochen. „Hätte ich die rechtlichen Möglichkeiten, das zu entscheiden, würde ich das Match hinter geschlossenen Toren stattfinden lassen“, sagte Karacsony der oppositionellen Tageszeitung „Nepzava“. „Die Verantwortung liegt bei denen, die die Entscheidungsgewalt haben“, fügte er mit Blick auf die rechtsnationale Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban hinzu.

Unterstützung für seine Haltung bekommt Karacsony von Joachim Löw. „Ich halte es grundsätzlich ein bisschen für das falsche Signal, dass man da in einem Risikogebiet jetzt so viele Zuschauer zulässt“, sagte der 60-Jährige zu RTL/ntv.

Die UEFA hält trotz der hohen Corona-Zahlen daran fest, in der rund 67 000 Zuschauer fassenden Arena 30 Prozent der Plätze für Fans zur Verfügung zu stellen. Das Robert-Koch-Institut stuft Budapest als Risikogebiet ein. Das Auswärtige Amt rät von nicht notwendigen touristischen Reisen ab. dpa

