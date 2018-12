Vorrunden-Aus: DFB-Elf so schlecht wie noch nie

Mannheim.Wie ein Symbol des Zusammenbruchs des amtierenden Weltmeisters versucht Manuel Neuer in der Nachspielzeit, auf Linksaußen das zu verhindern, was längst nicht mehr zu verhindern war. Die DFB-Elf verliert in Kasan 0:2 gegen Südkorea und beendete ihre WM-Vorrundengruppe als Letzter. So ein Desaster hat es im Land von Fritz Walter und Franz Beckenbauer noch nie gegeben.

Man habe den Ballbesitzfußball auf die Spitze treiben wollen, das sei „fast schon arrogant“ gewesen, entschuldigt sich Bundestrainer Joachim Löw in seiner Analyse für das historische Scheitern Ende August. Über zwei Monate hat es gedauert, bis sich der brutal entthronte Weltmeister-Coach zu den Gründen für das Fiasko in Russland äußerte. Ernsthaft infrage gestellt, ob der 58-Jährige noch der richtige Mann für den unumgänglichen Neuaufbau ist, wird Löw von der DFB-Spitze auch nach dem zwar selbstkritischen, aber insgesamt wenig überzeugenden Auftritt vor den Medien in München nicht.

Dabei ist die Mängelliste, die im schlechtesten Länderspiel-Jahr der deutschen Geschichte resultiert, endlos lang. Viel zu zurückhaltend baut Löw die jungen Spieler, die den Confed-Cup-Sieg im Vorjahr zuwege gebracht hatten, ins Team ein. Stattdessen setzt der Bundestrainer auf den Stamm seiner Weltmeister-Elf, die es in Russland aber sowohl an Form als auch an der notwendigen Leidenschaft und Gier vermissen lässt. Die leidige und schlecht moderierte Affäre um die Erdogan-Fotos von Mesut Özil und Ilkay Gündogan erweist sich zusätzlich als schwelender Brandherd im Umfeld. Doch Löw durfte weitermachen – auch, nachdem sechs Monate später der Abstieg aus der Elitegruppe der neu geschaffenen Europa League feststeht. Die Rückkehr in den Kreis der Top-Nationen – so viel steht fest – wird Zeit brauchen.

Wenigstens liefert der Bundestrainer erste Fingerzeige, dass er die Trendwende schaffen kann. Der von ihm lange verschmähte Turbo-Dribbler Leroy Sané bildet mit Timo Werner und Serge Gnabry fortan einen Hochgeschwindigkeitsangriff, der nach verheißungsvoller Zukunft aussieht. Die Versetzung von Joshua Kimmich in die Mittelfeld-Zentrale hat ebenfalls das Potenzial zur Dauerlösung.

Viel Kredit besitzt Löw nicht mehr. Die sinkenden Zuschauerzahlen bei Heimspielen sind das Sinnbild dafür, in welche Vertrauenskrise das DFB-Team bei den Fans gerutscht ist. Weitere Rückschläge in der EM-Qualifikation, in denen die deutsche Auswahl auf die Niederlande, Nordirland, Weißrussland und Estland trifft, dürften doch noch zu personellen Konsequenzen führen.

