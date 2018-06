Zwischen Frust und blanker Wut

Anzeige

Sotschi.Jimmy Durmaz stand vor dem Training vor seiner Mannschaft, las eine bewegende Erklärung von seinem Smartphone ab und brüllte zum Ende vor den versammelten Journalisten mit allen zusammen: „Fuck racism“ (in etwa: Scheiß Rassismus). Dann weinte er. Der 29 Jahre alte Schwede hatte am Samstagabend den Freistoß verursacht, den Toni Kroos zum 2:1-Siegtreffer für Deutschland verwandelte. Von Emil Forsberg, Albin Ekdal und all den anderen Mitspielern gab es deswegen keinerlei Vorwürfe. Bei Instagram hingegen wurde der türkischstämmige Durmaz massiv rassistisch beleidigt.

„Es ist ekelhaft, dass das überhaupt existiert. Um ehrlich zu sein: Es ist eine beschämende Situation für Schweden“, sagte Sebastian Larsson. „Das ist ein Statement, um zu zeigen: Das ist nicht okay. In keiner Art, auf keine Weise.“ Der Verband erstattete Anzeige.

Bereits unmittelbar nach der bitteren Niederlage hatten die Schweden mit ihren Emotionen zu kämpfen – allerdings aus ganz anderen Gründen. Und daran waren Mitglieder der deutschen Delegation schuld. Im Anschluss an Kroos’ Treffer hatten vor allem DFB-Büroleiter Georg Behlau und Uli Voigt aus der Medienabteilung ihre Emotionen in der Fischt-Arena in Sotschi nicht mehr im Griff. Provokant ballten sie die Fäuste in Richtung der schwedischen Bank und machten hämische Gesten. Die Fifa eröffnete am Sonntagabend ein Disziplinarverfahren gegen Behlau und Voigt.