Benefiz-Konzert des Wagner-Verbands

Monika Kulczinski mit einer der selbst hergestellten „Ada“-Figuren. © Christoph Bluethner

„Ist das süß – unglaublich!“, staunte Opernintendant Albrecht Puhlmann. „Reizend“, „goldig“, „oh wie süß“ entfuhr es zahlreichen Theaterbesuchern. Am Stand des Richard-Wagner-Verbandes standen Hunderte von kleinen Holzpüppchen mit Kleidchen in allen Farben des Regenbogens. Monika Kulczinski, Vorsitzende des Richard-Wagner-Verbandes, und Helga Heinold haben sie alle in langer Handarbeit hergestellt. Sie verkörpern „Ada“, die Hauptrolle in Richard Wagners Oper „Feen“. 300 Stück wurden davon allein beim Theaterfest verkauft. Weitere gibt es am Sonntag, 27. Oktober, um 11 Uhr im Nationaltheater im Opernhaus bei einem großen Benefizkonzert mit bekannten Solisten, Stipendiaten und dem Nationaltheater-Orchester. Zusammen mit dem Benefizkonzert im April in der Christuskirche will der Richard-Wagner-Verband damit insgesamt 50 000 Euro für das Internationale Opernstudio erlösen. Karten zu 36 und 26 Euro sind über die Kasse des Nationaltheaters (Tel. 0621/16 80-150) erhältlich. pwr

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.09.2019