Bieitos unbefleckter Empfang

Was ist dieser Mann in Mannheim gehasst worden! Den Sexualakt zwischen Don Giovanni und Donna Anna auf der Motorhaube eines wackelnden Automobils nahmen ihm die beinharten Mozartianer genau so übel wie die Blutorgien der realistischen Folter einer Hure aus Mozarts „Entführung“. Zwei Gastspiele, klar. Nein, so viel war sicher: Dieser Typ sollte niemals auf der Opernbühne am Goetheplatz

...