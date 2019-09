Bittersüße Rache: „Die Orestie“ am Mannheimer Nationaltheater

Es tut hier fraglos Not, das Kürzen. Wer sich des Aischylos „Orestie“, jenem 2500 Jahre alten Theaterurstoff mit seinen düsteren Geschichten über menschliche Willkür und Selbstjustiz annimmt, muss den Rotstift in die Hand nehmen. Wer der Fülle der antiken Tragödientrilogie und der eventuell zu füllenden Lücke eines verschwundenen abschließenden Satyrspiels gerecht werden will, Regisseur

...