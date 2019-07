Choreographische Werkstatt im Tanzhaus Käfertal

Es beginnt buchstäblich spannend: In kleinen Gruppen dürfen die Zuschauer den Saal des Tanzhauses Käfertal betreten, wo die japanische Tänzerin Saori Ando Fäden gespannt hat. „Flat Waves“ heißt ihre choreographische Installation, die sich an fünf Stationen im Raum entspinnt. Weit oben auf einer Leiter schwebt Mahomi Endo und entwirrt in gestalterischer Ruhe rote Fäden.

Wer dabei an die

...