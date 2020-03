„Das Ausmaß liegt in unserer Hand“

Gernot Grünewald inszeniert am Nationaltheater mit Mannheimer Bürgerinnen und Bürgern ein Stück über die Klimakrise. „Siebenundzwanzig Jahre“ ist die Zeit, die noch bleibt, um die globale Erwärmung auf zwei Grad Celsius zu begrenzen. Ein utopisches Ziel, prognostiziert Grünewald vor der Premiere am Samstagabend. Wie sein Stück aber dennoch Hoffnung machen soll und was an der Inszenierung

...