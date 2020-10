"Das Versprechen" feiert Premiere am Nationaltheater Mannheim

„Wir haben uns eingelassen auf eine Form, die das Theater reduziert auf seine absoluten Elementarbestandteile“, berichtet Jacques Malan in so klar pointierter Diktion, dass man ihm wohl auch dann unweigerlich zuhören würde, wenn er sich am anderen Ende des Nationaltheater-Foyers mit jemand ganz anderem unterhielte. „Das heißt, wir haben einen Text, es gibt einen Schauspieler, der diesen Text gestaltet, und - in großem Maße - die Fantasie der Zuschauer ansprechen soll. Es gibt wenig äußeren Rahmen“, sagt Malan weiter über den Theatermonolog „Das Versprechen“, den er zusammen mit Regisseur Dominic Friedel entwickelt hat, und der an diesem Samstag, 31. Oktober im Schauspielhaus des Mannheimer Nationaltheaters (NTM) Premiere feiert.

Zugrunde liegt ihm der gleichnamige Roman Friedrich Dürrenmatts, den der Schweizer Schriftsteller und Dramatiker wiederum nach seiner Drehbuchvorlage zum Film „Es geschah am hellichten Tag“ (mit Heinz Rühmann und einem verstörend brillanten Gert Fröbe) verfasst hat. Nicht nur das Ende variiert entscheidend; anders als im Film, verschwenkt Dürrenmatt im Buch den Blick vom Verbrechen auf den Kommissar Matthäi, der, nachdem der vermeintliche Mörder eines kleinen Mädchens gefasst wurde (und sich in der Zelle erhängt), in unaufhörlicher Getriebenheit weiter ermittelt.

Im Roman wird in einer Rahmenhandlung nur über den Kommissar berichtet, „wir haben es sozusagen umgeschrieben, dass er selbst erzählt“, erläutert Friedel, der von 2012 bis 2015 Hausregisseur am NTM gewesen ist. Dabei sei der Text bis auf wenige Bindesätze wortgetreu geblieben, sagt Malan. „Wir haben nichts verfremdet.“ In einer Mischung aus Erzähltexten und aktiven Dialogen, in denen Malan ein gutes Dutzend weitere Figuren auftauchen lässt, werde auch die Schuldfrage neu unter die Lupe genommen: „Dass einer im Wissen, was er tut, etwas tut, was katastrophale Folgen hat für sein Umfeld“, sagt der Schauspieler. „Er zerstört ein Leben“ - das des Mädchens, das der Kommissar in seiner gnadenlosen Jagd nach dem Täter als Köder einsetzt.

Die Premiere hatte bereits im April erfolgen sollen, aber die Pandemie kam dazwischen. „Die ganze Produktion, auch in ihrer jetzigen Aufmachung, war unabhängig von den Einschränkungen geplant, die Corona uns auferlegt - erweist sich jetzt aber als ausgesprochen Corona-konform“, erläutert Malan.

Der Schauspieler und der Regisseur hatten schon in „Der Process“ und „Draussen vor der Tür / Die Ehe der Maria Braun“ am NTM zusammengearbeitet. Seit Juni 2006 gehört Malan dort dem Schauspielensemble an und ist mithin dessen dienstältestes männliches Mitglied. Geboren wurde er 1956 in Kapstadt, seine Mutter stammte ursprünglich aus Sachsen, der Vater war Südafrikaner. Malan wuchs dreisprachig, mit fünf Geschwistern auf, und absolvierte eine Schauspielausbildung an der Universität Pretoria. Als erste Rolle, erinnert er sich, spielte er den Jungen in Peter Shaffers „Equus“ und arbeitete dabei mit „den namhaftesten Schauspielen Südafrikas“ zusammen. „Als Start in diese Karriere war das großartig.“

Ende der 1970er Jahre ging Malan nach Deutschland, wo er zwei Jahre an der Schauspielschule in Saarbrücken an seine Ausbildung hängte, „weil ich ja vom deutschen Theaterbetrieb null Ahnung hatte.“ Das sollte sich rasch ändern und eine Vielzahl von Rollen folgen - darunter der Othello, Nathan, Heinrich II., Kreon oder Galileo.

„Es sind jetzt 42 Jahre“, sagt Malan beim Gespräch über prägende Rollenerfahrungen, „da kommt schon enorm viel zusammen.“ Dazu zählen auch Vorstellungen für Kinder („Das gehört zu den schönsten Momenten, die man erleben kann“) und regelmäßige Abstecher ins Musiktheater, wie etwa als Erzähler und Moderator bei der Augsburger „Konzerte im Fronhof“-Reihe („Das ist eh meine Seelenwelt, die klassische Musik“).

„Es war schon ein ziemlich buntes Leben“, meint Malan, eines, dass er seit mehr als 40 Jahren mit seiner Frau teilt, die studierte Modedesignerin ist. „Von daher konnte sie an allen Theater andocken und hat dann im Kostümbereich mitarbeiten können.“ Ein Glücksfall: „Ich kenne Kollegen, bei denen es wesentlich schwieriger ist, das Private und das Berufliche unter einen Hut zu bringen.“

