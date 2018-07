Der Barry White aus Eisenhüttenstadt

Entertainer Friedrich Liechtenstein im Mannheimer Nationaltheater. © Michel

Orpheus steckt in einem schwarzen Loch, er ist verloren wie ein kleines Kind im tiefen, dunklen Wald. Aber noch immer ist er auf der Suche nach seiner verlorenen Eurydike, auch wenn die junge Dame mittlerweile Eura heißt. Noch immer sucht er in der Unterwelt, dem Ort, „wo man nicht sehen, sondern hören kann“, wie es der Komponist und Autor Felix Kubin in seiner Version des Orpheus-Mythos

...

Sie sehen 14% der insgesamt 2825 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Montag, 16.07.2018