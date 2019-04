Der Parsifal - zwischen Tradition und Hedonismus

Wem die Ehre zuteil wird, den legendären Mannheimer Karfreitags-„Parsifal“ zu würdigen, der sollte sich auch gebührend dem Publikum widmen. Das ist bekanntlich international (bis nach Australien) und teilt sich in auffallend klar umrissene Gruppen. Deren größte sind die echten Wagnerianer, die gleich Karten für das nächste Jahr bestellen. Sie begreifen das Bühnenweihfestspiel als quasi religiöse Handlung, tragen Schwarz bis auf die Knochen und klatschen nie nach dem ersten Akt. Dann gibt es die eher hedonistischen Kenner mit dem Glyndebourne-Syndrom, die in den Pausen auf dem Parkplatz Hof halten und zum Winzersekt Salamibrote und Lachscanapés reichen. Was es in 60 Jahren in dieser Häufung noch nie gab, waren Newcomer im Freizeitlook, in T-Shirts und Bermudas, die „den Event auch mal checken wollten“ und erschraken, als ihr ehrlicher Beifall dezent niedergezischt wurde. Zumindest haben sie die Schwellenangst überwunden…

Nach wie vor strahlt die langlebigste aller Operninszenierungen „nach Hans Schüler“ in Paul Walters legendären Bühnenbildern eine zeitlose Würde aus, die Konservative und Progressive zu einen vermag. Bekanntlich hat 2018 der hiesige Richard-Wagner-Verband 35.000 Euro für die Restaurierung der Kulissen investiert, die nun in neuem Glanze strahlen.

Mannheims von einer Handverletzung genesener Generalmusikdirektor Alexander Soddy entfesselte schon während der gewaltig aufgetürmten Verwandlungsmusiken die Kraft und die Herrlichkeit seines Nationaltheaterorchesters, auch wenn er bisweilen bei der Begleitung der Sänger (Titelrolle!) die dämpfende Hand vermissen ließ.. Hervorragend auch die von Dani Juris vorbereiteten Chöre, der unsichtbare klangschöne Frauenchor und die düsteren Verzweiflungsrufe der Gralsritter.

Tilmann Unger gelang als Parsifal die Verwandlung vom „reinen Toren“ zum hoheitsvollen Gralskönig; im letzten Akt büßte sein Tenor hörbar die Durchschlagskraft ein. Der jungen Finnin Tuija Knihtilä als Kundry glückte vokal wie darstellerisch eine faszinierende Deutung der rätselhaftesten Wagner-Figur. Patrick Zielke, seit 2017 im Ensemble, war mit üppigem Bass und perfekter Textdeutlichkeit ein Ereignis in der Riesenrolle des Gurnemanz; er wurde zu Recht am meisten gefeiert.

Auf gewohnt hohem Niveau Mannheims bewährte Protagonisten: Thomas Jesatkos dämonischer Klingsor, Thomas Beraus todkranker Amfortas, die Knappen und die berückend singenden Blumenmädchen (Göres, Kwon, Sojer, Hillebrand, Kordic, von Bülow). Das ebenfalls stark geforderte Publikum hatte noch die Kraft für wahrhaft festlichen Applaus.