Die ganze Welt ist pink

Die Schauspielerin Diana Treder in einer Szene von „My funny Valentine“. © Kleiner

Mannheim.Diana und Erik wollen nicht mehr. Sie wollen ausbrechen aus einer Welt, die voll ist von Vorurteilen, von Zwietracht und scheelen Blicken der Anderen. Das Bühnenbild in der Stückentwicklung „My funny Valentine“ unter der Regie und Choreographie von Martin Nachbar, die nun im Studio Feuerwache des Jungen Nationaltheaters Mannheim ihre Premiere feierte, will per Metapher zeigen, dass solch eine

...

Sie sehen 17% der insgesamt 2473 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse! Jetzt einfach anmelden und 5 Artikel pro Monat kostenlos lesen! Registrierter Nutzer Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 08.05.2018