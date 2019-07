Die neu gebildete „Stadt-Jury“ beurteilt einige Festivalproduktionen teils sehr kritisch

Ein Summen, erst unmerklich, dann ständig lauter werdend. Flimmernde Bildschirme, teils auf Gestellen und mal in der Hand. Still und stumm im Foyer des Nationaltheaters sitzende Menschen. Ein Mann nur, dazu neun Frauen. Eine Rollstuhlfahrerin ist darunter, viele der Jury-Mitglieder haben erkennbar Migrationshintergrund. Sie verkörpern also genau nicht die Mehrheit der Theaterbesucher - aber

...