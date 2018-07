Ein „Tempel“ für den Goetheplatz

Anzeige

„Er bekommt eine richtig große Kuppel, darunter eine Grotte, ringsum Skulpturen, eine riesige Spiegelkugel, die das Licht reflektiert“, beschreibt Eylien das, was im Festivalprogramm „Museum des Lichts“ genannt wird. Als Vorbild hat sie sich „verschiedene Barockgärten angeschaut“, berichtet die in Hamburg lebende Bühnenbildnerin. Auch wenn es kein hundertprozentiger Nachbau sein kann und darf, schien ihr der Apollotempel aus dem Schwetzinger Schlossgarten als Vorbild perfekt. „Die barocke Strenge und Symbolik“ stehe im Mittelpunkt, erläutert Jan Dvorák, der zuständige Dramaturg des Nationaltheaters. Der ganze Vorplatz an der Goethestraße/Friedrichsring wird umgestaltet, der Abgang zum Bunker überbaut, das Theatercafé einbezogen, eine neubarocke Parkanlage mitten in der Großstadt geschaffen – wenn auch nur auf Zeit. „Wir tun so, als ob das hier ein Schloss wäre“, sagt Dvorák schmunzelnd – wobei die Konstruktion schon gigantische Ausmaße annimmt.

Möglich macht das alles die Firma Gerüstbau Dostmann, die den Theaterleuten den „Tempel“ und all die anderen Aufbauten kostenlos hinstellt. Einzig die runde Kuppel haben die Schlosser der Werkstätten des Nationaltheaters selbst hergestellt, den ganzen Rest errichten die Männer von Dostmann. „Ich gehe gerne ins Theater, interessiere mich dafür, finde solche Projekte toll und unterstütze sie gerne – schließlich sind wir ein alt eingesessenes Unternehmen“, so Frank Dostmann, dessen Firma auf eine 1872 in Mannheim und zuvor 1645 in Wertheim gegründete Schreinerei zurückgeht.

„Das Festival noch mehr in die Stadt bringen, zur Stadt hin öffnen“ will Dvorák durch die ansprechende, offene Gartenarchitektur. Man kann sich da einfach nur gemütlich niederlassen, Fußball-Übertragungen schauen, zur Stärkung am „Transnationalen Kochpavillon“ von Flüchtlingen zubereitete syrische Speisen und orientalische Limonade zu sich nehmen. Der Eintritt zu den an einigen Abenden stattfindenden Konzerten ist frei. Besonders groß wird sich das Konzert am 21. Juli, 15.30 und 16.30 Uhr, wenn Jungbläser der badischen Posaunenarbeit europäische Hymnen anstimmen.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 06.07.2018