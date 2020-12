Ein Vierteljahrhundert lang engagiert

Ein „Lebenswerk für das Nationaltheater, die Stadt und die Bürgerschaft“, so die Begründung, soll gebührend geehrt werden: Achim Weizel und Ulla Hofmann vom Vorstand der Freunde und Förderer des Nationaltheaters erhalten die Bürgermedaille in Gold. Darüber war sich am Dienstag der Hauptausschuss einig. Die Abstimmung nächste Woche im Gemeinderat gilt nur als Formsache.

Die dritthöchste Auszeichnung nach Ehrenbürgerwürde und Ehrenring wurde 1990 gestiftet, war aber seit 2014 nicht vergeben worden. Im Frühjahr bekamen sie dann Klaus-Dieter Schoo (Lions) und Bert Schreiber von der Rustikalen Feinschmeckerchuchi zuerkannt – wenn auch, wegen der Corona-Pandemie, ohne öffentliche Verleihung.

Die Corona-Pandemie betrifft auch Weizel und Hofmann. Beide hatten vor, bei der Mitgliederversammlung der Freunde und Förderer des Nationaltheaters im Herbst ihre Ämter aus Altersgründen aufzugeben – dann wäre die Ehrung passend nun nach ihrem Ausscheiden gekommen. Doch mehrere Versammlungstermine mussten verschoben werden. Daher bleiben sie bis Frühjahr im Amt, und ihr ehrenamtliches Wirken wird doch jetzt schon gewürdigt: mit Dukatengold 986/000 im Durchmesser von 35 Millimetern, 15 Gramm schwer und in Spiegelglanzausführung.

Spendenaktionen initiiert

Weizel, auch bekannt als langjähriger Chefarzt und ML-Stadtrat, hatte 1993 den Vorsitz der Freunde und Förderer übernommen. In seiner Ära explodierte die Mitgliederzahl, wuchsen das politische Gewicht des Fördervereins und seine Aktivitäten. Ulla Hofmann, mit dem Bloomaulorden geehrte Journalistin, ist seit 1994 eine von zwei stellvertretenden Vorsitzenden des Vereins. Beide bilden seither ein eng zusammenarbeitendes, harmonisches und effektives Team und haben „maßgeblichen Anteil“ an der erfolgreichen Entwicklung des Vereins, so die Würdigung der Stadt. Sie hebt in der Begründung zur Ehrung besonders das „ausgesprochen vertrauensvolle und sachorientierte Verhältnis zu den verschiedenen Intendanten“ hervor. Zudem nennen sie viele unter der Führung von Weizel und Hofmann initiierte Spendenaktionen für das Theater, von den Schillertagen bis zum „Ring des Nibelungen“. Zudem hätten sie „ein klares Bekenntnis für die Sanierung des denkmalgeschützten Gebäudes kommuniziert und aus dem Kreis der Vereinsmitglieder einen hohen Spendenbetrag zum Sanierungsprojekt erwirkt“, so die Stadt.

Weizel wird noch als Ideengeber für das Veranstaltungsformat „Begegnung mit. . .“, das einen regelmäßigen Austausch zwischen dem Ensemble und den Vereinsmitgliedern ermöglicht, genannt. Bei Hofmann würdigt die Stadt ihre Öffentlichkeitsarbeit für den Verein sowie ihre jährliche Rundfahrt, um den jeweils neuen Mitarbeitern des Nationaltheaters einen Einblick in Stadt und Region zu geben. Zudem hätten sich beide um die kulturelle Teilhabe von Kindern und Jugendlichen und damit die Verknüpfung von Kultur und Soziales verdient gemacht.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.12.2020