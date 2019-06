Eine Arena auf Zeit entsteht

Sie sind keine Vorboten der Theatersanierung – obwohl das manche Passanten denken: Wenn auf dem westlichen Teil vom Goetheplatz derzeit Bauarbeiter Gerüste errichten, gehämmert und geklopft, geschraubt und gesägt wird sowie ein Gabelstapler herumkurvt, dann ist das die Einstimmung für die Schillertage. Hier entsteht das Festivalzentrum, „NTM-Arena“ genannt. Vom 20. bis 30. Juni begegnen sich da Künstler und Publikum, gibt es jeden Abend Livemusik.

„Arena“ – das Wort soll bewusst an Sport erinnern. Die beiden Leipziger Künstler Sven Bergelt und Kai-Hendrik Windeler, die das Festivalzentrum entworfen haben, sehen es als „Sportarena, in der das Mitfiebern Priorität hat“. Das ist nicht allein eine Anspielung auf das Motto „Fieber“ der Schillertage, sondern ebenso auf die frühere Nutzung des Goetheplatzes als Tennisplätze.

Platz für „Schill-Out“-Partys

Lange war hier der 1900 gegründete Lawn-Tennis-Club (Lawn = Rasen), der 16 Plätze für wohlhabende Oststädter bot, ansässig. Das Areal gehörte der Stadt, war mithin schnell verfügbar, und der Tiefbunker konnte bebaut werden. Daher entschied man sich nach dem Zweiten Weltkrieg dafür, hier, nahe der Innenstadt, das dann 1957 eröffnete Nationaltheater zu errichten.

Dass der Vorplatz jetzt vorübergehend bebaut wird, hängt in gewisser Weise doch mit der anstehenden Theatersanierung zusammen. Aus Brandschutzgründen ist es nicht mehr zulässig, dass – wie früher bei den Schillertagen – gleichzeitig Vorstellungen in Opern- und Schauspielhaus und dann noch Veranstaltungen im Foyer stattfinden. Durch sie wäre nämlich der Fluchtweg für das Publikum blockiert. Daher entsteht das Festivalzentrum eben neu auf dem Vorplatz – als Ort zum Verweilen, zum Austausch, zu Diskussionen und nicht zuletzt zum Feiern. Täglich ab 20 Uhr gibt es da Livemusik regionaler Bands – die legendären „Schill-Out“-Partys. Aber da diese nicht zu lange unter freiem Himmel stattfinden dürfen, enden sie um 22 Uhr. An vier Abenden steigen dafür erstmals Partys im alten Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg, der sich unter dem Theater befindet.

Nach den Worten von Sven Bergelt und Kai-Hendrik Windeler soll das Festivalzentrum „Funktionalität und Nutzbarkeit, aber auch einen künstlerischen Anspruch“ verkörpern. „Es braucht eine Aufenthaltsqualität und sollte möglichst auch eine anziehende Funktion für Unentschlossene und Neugierige haben“, sehen sie das Festivalzentrum als „das architektonische Herz der Schillertage“. Möglich macht das alles die Firma Gerüstbau Dostmann. „Ich finde das Theater eine wichtige Institution und unterstütze gerne, dass sie es schafft, mit solchen Projekten junge Leute zu begeistern“, so Frank Dostmann, dessen Firma auf eine 1872 in Mannheim gegründete Schreinerei zurückgeht. Wie schon beim Festivalzentrum vom „Mannheimer Sommer“ 2018 stellt er das Material – etwa 2500 Einzelteile, die zusammen rund 15 Tonnen wiegen.

Die Dostmann-Experten sowie viele Theatermitarbeiter mit dem technischen Leiter Niels Sonnemann an der Spitze sind jetzt noch etwa eineinhalb Wochen beschäftigt, das aufzubauen. „Es wird eine große Arena mit einer 17 Meter langen Tribüne, deren höchster Punkt fünf Meter hoch ist“, beschreibt Sonnemann das Bauwerk. Um es auszugestalten, arbeiteten „alle Abteilungen eng zusammen“, etwa Bühnenhandwerker, Haustechniker, Beleuchtung – rund 30 Leute.

© Mannheimer Morgen, Samstag, 08.06.2019