Engebretson ersetzt Sopranistin Clark

An den drei Terminen des 6. Akademiekonzerts singt Sopranistin Heather Engebretson (Bild) in Benjamin Brittens „War Requiem“ (op. 66). Wie die Veranstalter mitteilen, vertritt die 28-Jährige damit Miriam Clark: Sie steht am 22. April um 17 Uhr und am 23. und 24. April neben Allan Clayton (Tenor) und Raymond Ayers (Bariton) auf der Bühne. Drei Chöre (der Opernchor, der Extrachor und der Kinderchor) des Nationaltheaters Mannheim (NTM) sind zu hören. Generalmusikdirektor Alexander Soddy dirigiert die Konzerte im Opernhaus des NTM.