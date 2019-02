Eurydike greift zu Waffe

Mannheim.Lang anhaltender Applaus mit vielen Jubelrufen gab es am Sonntagabend nach der Premiere von Jacques Offenbachs Operette „Orpheus in der Unterwelt“ am Nationaltheater Mannheim. Der unterhaltsame und witzige Musiktheaterabend mit Markus Bothes Deutung von Offenbachs respektlosem Blick auf den antiken Mythos ist für das Haus am Goetheplatz als voller Erfolg zu verbuchen.

Vor

...