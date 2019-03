Familienstück mit Autogrammstunde

Nur noch zweimal in dieser Spielzeit läuft im Nationaltheater „1001 Nacht oder die Macht des Erzählens“, am Sonntag, 24. März um 15 Uhr und am Mittwoch, 10. April um 10.30 Uhr, jeweils im Schauspielhaus. Das beliebte musikalische Familienstück ist eine Kooperation der Sparten Schauspiel und Junges NTM. Die abenteuerlichen Geschichten handeln vom buckligen Sänger, der Tochter des Sultans, dem verzauberten Affen und vielen anderen, die erzählen, um ihr Leben zu retten. Das deutsch-russisch-ukrainische Theaterkollektiv subbotnik – mit dem Musiker und Komponisten Kornelius Heidebrecht, dem Regisseur und Bühnenbildner Martin Kloepfer und dem Schauspieler und Autor Oleg Zhukov – verbindet in seiner Version von „1001 Nacht“ Live-Hörspiel mit Livemusik und Performance. Im Anschluss an die Vorstellung am Sonntag findet im Unteren Foyer eine Autogrammstunde mit den Schauspielern in Maske und Kostüm statt. pwr

