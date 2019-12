Flohmarkt mit alten Requisiten

Einzigartige Geschenke aus 60 Jahren Nationaltheater – das gibt es beim großen Requisiten-Flohmarkt am Samstag, 14. Dezember, von 15 bis 21 Uhr im Bunker (Zugang über den Theatervorplatz).

Ehe die Sanierung des Nationaltheaters beginnen kann, müssen die Depots ausgeräumt werden. Schließlich wird das Haus am Goetheplatz total entkernt, und auch in den Bunker gibt es starke Eingriffe, um ihn wegen der eindringenden Feuchtigkeit abzudichten. Doch was nicht mehr gebraucht wird, will das Nationaltheater auch nicht einpacken und transportieren müssen. Schon beim Theaterfest kommen Kostüm- und Requisitenflohmarkt immer sehr gut an. Daher bietet das Nationaltheater nun die Chance, alte Schätze zum kleinen Preis zu erwerben. Von historischen Vasen aus Muranoglas über alte Schreibmaschinen und Koffer aus den 1930er Jahren bis hin zu Stofftieren mit Sammlerwert und antik anmutenden Kerzenhaltern – jedes Teil erzählt eine ganz eigene Geschichte.

Um Weihnachtsmarktstimmung zu erzeugen, werden Glühwein und winterliche Snacks sowie passende Musik geboten. pwr

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019