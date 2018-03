Flugzeuge im Herz

Anzeige

Mannheim.„Es waren nicht die Flugzeuge“, sagt Regisseur Carl Denham, nachdem Riesenaffe King Kong, der mit Schauspielerin Ann Darrow in der Pranke auf das Empire State Building geklettert war, unter den Attacken einer Flieger-Staffel in die Tiefe stürzte. „Es war die Schönheit, die das Biest tötete.“ Was der Protagonist des 1933er-Filmklassikers damit eigentlich meint: Es war letztlich die unerwiderte Liebe zu Ann, die den Urzeitgiganten zu Fall brachte.

Die „King Kong“-Geschichte, vorgelesen, eine Szene flackert auch über die Tarnvorhang-verkleidete Projektionswand, durchzieht als roter Faden die neue Produktion der Mannheimer Bürgerbühne; „Wenn wir lieben“, heißt die Uraufführung, bei deren Premiere im Studio Werkhaus die neun Spieler – buchstäblich – ein Dschungelgeflecht zwischenmenschlicher Gefühle und Befindlichkeiten durchstreifen: Üppig begrünte Lianen-Ranken hängen von der Decke herab, zwei semitransparente Spiegel an den Flanken dienen gleichsam als Sprecher-/Vorleser-Boxen. Erstmals hat mit der Dramatikerin und Schriftstellerin Maxi Obexer hierbei eine professionelle Autorin die Erlebnisse der BürgerSchauspieler ins Fiktive fortgeschrieben und daraus einen literarischen Text geschaffen – wobei der jeweilige Spieler nicht notwendigerweise auch biografischer Urheber seines Handlungsstrangs ist.

Frei leben und frei lieben

Regisseur Clemens Bechtel inszeniert diese Geschichten, in denen die Macht der romantischen Liebe, deren Käuflichkeit und Sehnsuchtsbilder, ihre Erwartungen und Überfrachtungen aus unterschiedlichsten Blickwinkeln verhandelt werden. In einer schönen, ruhigen Szene steht Kerstin Steinle mit einem Schirm im Regen und wartet auf „die große Liebe“ – ganz so, als wäre Amors Gabe ein Bus, der an der Haltestelle stoppt. Aber in welche Linie soll man einsteigen, oder anders gesagt: „Wie erkenn’ ich dich denn, wenn du dann kommst, und wenn du dann da bist?“ Dass es eine „große Liebe“ sein muss, das ist auch für Ricarda Schäfer klar, „das andere bringt ja nichts. Deshalb check’ ich vorher, ob’s was Großes wird.“