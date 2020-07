Fragen über Fragen zu Nationaltheatersanierung und zu Corona

Mannheim.Nur eines ist in Sachen Nationaltheater Mannheim derzeit sicher: dass nichts sicher ist. Wann man aus dem Haus am Goetheplatz auszieht: unklar. Wann die Sanierung des Weberbaus beginnt: unklar. Wo man all die Vorstellungen – vor allem der Oper - in der Sanierungsphase spielen wird: unklar. Wann all das über die Bühne gegangen sein wird: unklar.

Die Sanierungsdauer

Bei letzterem, dem Abschluss des gesamten Prozesses, steht zwar in der Vorlage zum Gemeinderat: 2027, doch sicher kann da keiner sein. Längst versucht auch das Theater genaue Termine zu vermeiden. Die Dauer wird mit „mindestens vier Jahren“ angegeben. Das dürfte, so der letzte Stand, nicht reichen. „Fünf Jahre, mindestens“, sagte unlängst auf Anfrage dieser Redaktion Kulturbürgermeister Michael Grötsch. Gemeint sei damit indes, präzisiert er, nicht nur die reine Bauzeit, sondern eingeschlossen auch die jeweils mehrere Monate dauernde Phase, in der das Theater alles ausräumt und später wieder einrichtet (Bericht zur Sanierung).

Der Baubeginn

Herbst 2027 ist aber momentan die einzige Zahl, die genannt wird. Das würde allerdings einen Baubeginn noch in 2022 voraussetzen. Lange war von einem Beginn der Generalsanierung zum Spielzeitanfang 2021/22 die Rede, dann wurde Mitte 2022 angegeben. Doch jetzt heißt es, „frühestens“ ab Spielzeitbeginn 2022 (also ab September 2022) sei ein Bezug der Ersatzspielstätten realistisch – da gibt es zahlreiche Verzögerungen.

Die Betriebsgenehmigung

Eigentlich drängt die Zeit: Die Betriebsgenehmigung für das Haus am Goetheplatz endet wegen zahlreicher Brandschutzmängel und Verstößen gegen Arbeitsschutzvorschriften am 31. Dezember 2022 – „endgültig“, hieß es immer. „Darüber wird man reden müssen“, so Grötsch jetzt. Die Vorlage hält eine „frühzeitige Abstimmung mit den Genehmigungsbehörden“ für nötig, „um unter gegebenenfalls weiteren Auflagen den künstlerischen Weiterbetrieb zu ermöglichen“.

Tatsächlich sieht ein Szenario noch eine weitere halbe Spielzeit im Haus am Goetheplatz vor. Die könnte bis etwa März 2023 dauern, dann würde der Umzug beginnen, die neue Saison in den Ersatzspielstätten ab September 2023.

Nicht nur die Frage der Ersatzspielstätten birgt noch ein zeitliches Risiko. Offen ist derzeit die Vergabe der Aufträge. Gibt es einzelne Bauaufträge an Bau- und Handwerkerfirmen, getrennt nach Gewerken? Oder lieber einen Generalunternehmer? Die Stadt hat eine Anwaltskanzlei eingeschaltet, um Vor- und Nachteile zu prüfen. „Nach genauer Abwägung“ sei ein Generalunternehmer „vorzugswürdig“, sagt Grötsch. Ihn, so ergab das Gutachten, könne man leichter in die Pflicht nehmen, Terminplan und Kostenrahmen einzuhalten. Das setzt aber voraus, dass vorher jedes Detail festgeschrieben wird, „bis zur letzten Schraube“, so Grötsch. „Dadurch kann eine gewisse Verzögerung eintreten, die bis zu einem Jahr ausmachen kann“, formuliert er. Schon wäre man beim Baubeginn 2023.

Die Kosten

In Sachen Kosten fühlt sich die Stadt indes jetzt auf der sichereren Seite. „Die mögliche Gefahr weiterer Kostensteigerungen durch eventuelle Verschärfungen im Baurecht, beim Brandschutz, Denkmalschutz, Arbeitsschutz sind bereits weitestgehend ausgeschlossen“, verweist die Verwaltung in ihrem Papier für die Stadträte darauf, dass es seit dem 18. Februar 2020 eine rechtskräftige Baugenehmigung gibt. Deren Basis bilden überarbeitete Pläne. Dies liegt in erster Linie an dem neuen Konzept für den Orchesterprobensaal. Zudem sind nun eingerechnet sogenannte „Drittmittel-Projekte“ – also nicht notwendige, aber aus Sicht der Theaterleitung wünschenswerte Vorhaben, für die Sponsoren gesucht werden.

Die Verschiebung des Baubeginns bedeutet weitere Kostensteigerungen. In der Summe bedeutet das, dass statt den im Mai 2018 genannten 200 Millionen Euro nun 247 Millionen Euro fällig werden – inklusive Risikozuschlag und Baupreissteigerung. Fünf Millionen Euro entfallen dabei auf den Orchesterprobensaal (Orchester übt unter der Erde), 11,4 Millionen Euro auf Baupreissteigerungen und der Rest auf die jetzt erreichte detailliertere Planungstiefe, die wir vorher nicht hatten“, so Grötsch. Schließlich handele es sich „um sehr komplexes Bauen im alten Bestand“, so der Bürgermeister.

Die Finanzierung

120 Millionen Euro davon haben Bund und Land als Zuschüsse zugesagt. Dazu musste der Gemeinderat beschließen, dass er in jedem Fall den ganzen Rest der Kosten trägt – was er im Dezember 2018 getan hat. Am 28. Juli soll der Gemeinderat nun dennoch die höhere Bausumme absegnen (Stadträte billigen). „Das ist Voraussetzung für den Erhalt der Fördermittel“, erklärt Grötsch. Zugleich soll das Planungsteam unter Leitung des Architekturbüros Schmucker den Auftrag erteilt bekommen, nun mit der Ausführungsplanung zu beginnen.

Der Spielbetrieb in Zeiten von Corona

Parallel zu diesen Problemen kommen nun auch noch die coronal bedingten Schwierigkeiten des Spielbetriebs. Die Musikalische Akademie des Nationaltheaters mit seinem Orchester hat gerade bekannt gegeben, dass man die Spielzeit 2020/21 mit drei Akademiekonzerten im Mannheimer Rosengarten bestreiten will, diese Konzerte aber vor maximal 500 Besuchern gleich viermal hintereinander spielen wolle, wie Akademiepräsident und Cellist Fritjof von Gagern jetzt nochmals auf Anfrage bestätigte. Offenbar spielt man in ähnlicher Besetzung wie zuletzt mit rund 30 Musikern auf der Bühne. Die unter Vertrag stehenden Solisten und Dirigenten jedenfalls haben ihr Einverständnis signalisiert. Die meisten Coronabestimmungen des Landes gelten momentan noch bis Ende Oktober des Jahres, andere bis Ende Dezember.

Am Nationaltheater ist die Lage insgesamt natürlich noch komplizierter, aber zumindest finanziell abgesichert. Die Akademie ist ein Verein, der sich fast ausschließlich über Karteneinnahmen zu den Konzerten finanziert. Vorstellungen von maximal 90 Minuten Dauer, ohne Pause, ohne Gastronomie im Foyer, dafür mit Maskenpflicht bis zum Platz und vor sehr vielen leeren Plätzen – so wird der Theaterbesuch am Goetheplatz indes laufen, wenn sich ab 11. September 2020 im Nationaltheater wieder der Vorhang hebt. Die Intendanten haben die „vollumfänglich coronagerechte Spielzeit“, wie es der Geschäftsführende Intendant Marc Stephan Sickel formulierte, in der Jahresspielplankonferenz vorgestellt. Er reicht zunächst lediglich bis zum Jahresende.

Die Oper

Nur 15 Musiker, kein Chor – Albrecht Puhlmann hat mit seinem bisherigen Spielplan „Tabula rasa“ machen müssen, wie er sagt. „Die Herausforderung war groß, wir mussten ganz neues Programm machen“, so der Opernintendant. Er entschied sich, vorhandene Werke umzugestalten und daraus „White-Wall-Opern“ zu machen. Dabei wird es auf der Bühne weiße Wände als Einheitsbühnenbild geben, auf die Videokünstler dann passende Bilder projizieren. So soll man „Zauberflöte“ (ab 22. September), „Madama Butterfly“ (ab 4. Oktober), „Barbier von Sevilla“ (ab 1. November) und „Hänsel und Gretel“ (ab 8. November) erleben können.

Puhlmann findet das Konzept „ein reizvolles Unterfangen“. Die szenische Einrichtung übernehmen bewährte Kräfte aus dem Haus wie Jan Dvorák und Claudia Plaßwich. Dazu kommt ab 11. September die Uraufführung von „Dark Spring“, von Hans Tomalla, ein Auftragswerk nach Motiven von Frank Wedekinds „Frühlingserwachen“, sowie ein szenischer Liederabend mit dem Opernstudio – insgesamt 57 Vorstellungen bis Ende Dezember. Ab Januar sind dann große Werke wie Wagners „Tristan und Isolde“, das ja schon in dieser Spielzeit Premiere haben sollte, „Macht des Schicksals“ und „Lanzelot“ geplant. „Auch wenn ich nicht zu glauben mag, dass es möglich sein wird, bereiten wir das zumindest weiter vor und entscheiden dann im Herbst“, so Puhlmann.

Das Schauspiel

Der Schauspielintendant Christian Holtzhauer muss „acht Produktionen wegwerfen, unterbrechen oder auf die übernächste Spielzeit verschieben“, wie er seufzte: „Wir können von unserem bisherigen Repertoire unter Corona-Bedingungen so gut wie nichts spielen“. Das habe in seinem Team eine „Schockstarre“ ausgelöst. Doch daraus habe man sich gelöst und 20 neue Produktionen, darunter auch, wie er sagte, „monologische Projekte“, kreiert. Los geht es am 12. September mit „Späte Familie“, eine Bearbeitung des Romans von Zeruya Shalev. Ab 26. September soll „Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull“ folgen. „Das Versprechen“ von Friedrich Dürrenmatt oder Kleists „Das Käthchen von Heilbronn“ sind ebenso geplant wie modernere Texte, etwa ein „Männerabend“ oder ein Abend über „Lehrer*innen“. Optimistisch ist Holtzhauer, was die 2021 turnusgemäß anstehenden Schillertage betrifft – er will sie am 17. Juni mit der „Jungfrau von Orleans“ eröffnen. Eine Kooperation plant er mit den Nibelungenfestspielen Worms. Am 24. Oktober möchte er zudem das Schauspielhaus für Akteure der freien Szene öffnen, „damit die mal die Chance haben, vor mehr Publikum zu spielen“, wie er ankündigte.

Der Tanz

Mit einem von ihm choreographierten Abend „My Island“ will Tanzintendant Stephan Thoss die Spielzeit am 23. Oktober eröffnen. Die Corona-Krise „trifft uns hart“, sagt er. Tänzer müssten sechs Meter Abstand halten, „da geht nicht viel“, bedauerte er. „Sie werden wohl viele Solos sehen“, bereitete er das Publikum vorsichtig auf einschneidende Änderungen vor. Gut sei, dass es in seinem Ensemble drei Paare gebe – wer zusammenlebe, dürfe auch zusammen auftreten. Auf Gastchoreographen müsse er aus Kostengründen verzichten, für 23. November plant er daher einen weiteren, eigenen Abend mit Titel „Crescendo“.

Das Junge Nationaltheater

„Ganz bitter erwischt“ hat es laut Intendantin Ulrike Stöck das junge Nationaltheater. Gerade mal zwölf Zuschauer dürfen ins Studio, 35 in den großen Raum der Alten Feuerwache. Von „kultureller Teilhabe“ vieler Jugendlicher, die sie immer anstrebe, könne da keine Rede mehr sein. Sie plant einige neue, kleinere Inszenierungen rund um das Thema „imaginäre Freunde“ und mobile Produktionen, mit denen sie – wenn es erlaubt ist – auch Schulen besuchen könne. „Noch ist uns unklar, wie und ob das Publikum zu uns kommt“, so Stöck, denn die meisten ihrer Zuschauer sind Schulklassen.

Die Ausweichspielstätten (Noch viele Fragezeichen)

Schauspiel und Tanz: Das ehemalige Kino auf dem Franklin-Gelände werde laut Aussagen des NTM während der Generalsanierung zur Bühne für Schauspiel und die Tonbandabende des Tanzes. Im Studio Werkhaus gehe der Spielbetrieb während der Generalsanierung wie gehabt mit dem Schauspiel weiter. Auch kleinere Veranstaltungsformate in der Lobby Werkhaus oder im Casino werden weiterhin an diesen Orten stattfinden.

Oper und Tanz: Der komplexeste Teil der Auslagerung betrifft die Oper. Fix ist dabei, dass zwei Neuinszenierungen im Rokoko-Theater Schwetzingen gespielt werden. Auch die Verhandlungen über eine Bespielung des Musensaals im Rosengarten sind mittlerweile abgeschlossen. In weiterer Abklärung sind als Spielstätten im Moment der Pfalzbau Ludwigshafen sowie eine zentrale Hauptspielstätte in Mannheim. Hier war zuletzt das Trafohaus samt daneben stehendem Atelierhaus im Gespräch (Artikel zum Trafowerk). Dort wurden vom Besitzer Kübler Spedition kürzlich den geschätzt 200 dort arbeitenden Künstlern, Musikern und Vereinsmitgliedern zum Ende Oktober die Mietverträge gekündigt. Kübler-Niederlassungsleiter Robert Mutlu bestätigte aber ein Interesse des Nationaltheater Mannheim nicht. Im Gegenteil: Auf Anfrage dieser Redaktion sagte er, dass es nur einen Grund für die Kündigung gegeben habe: „Anfang des Jahres war die Feuerwehr da. Es gab sehr viele Beanstandungen in Sachen Brandschutz. Teils konnten wir die durch Kompensationsmaßnahmen entkräften, langfristig aber kann das Atelierhaus so nicht bestehen bleiben. Wir müssen entkernen und sanieren.“ Gekündigt worden sei also nur des Brandschutzes wegen. Mutlu habe für sich entschieden, dass er die Verantwortung für die dort arbeitenden Menschen nicht tragen könne, sagte er. Die Künstler des Atelierhauses um Manfred Binzer, Gerd Lind und Markus Rendl wehren sich vehement gegen die Kündigung.

Junges Nationaltheater: Die Spielstätten des Jungen Nationaltheaters in der Alten Feuerwache bleiben während der Generalsanierung wie gehabt bestehen. Immerhin eine Sache, die sicher ist.