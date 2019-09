Freunde zahlen neuen Vorhang

Fast einstimmig lief die Abstimmung, danach gab es langen Beifall: Die Freunde und Förderer des Nationaltheaters haben auf ihrer Mitgliederversammlung beschlossen, die Generalsanierung des Nationaltheaters mit einer halben Million Euro mitzufinanzieren. Dazu erheben sie in den Jahren 2020 bis 2025 zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag einen „Sani-Soli“ von jährlich 15 Euro.

Unter anderem wollen sie damit einen neuen Vorhang für das Opernhaus finanzieren. „Es ist etwas, das sichtbar ist und repräsentativ für unseren Verein“, so Achim Weizel, der Vorsitzende der Freunde und Förderer. Das 22 mal elf Meter große, 115 Kilogramm schwere, so Weizel, „erlesene Stück“ aus Bühnenvelours kostet rund 140 000 Euro. Weitere Projekte im Zuge der Generalsanierung sollen folgen. Dazu plant der Verein auch Benefizveranstaltungen und denkt auch wieder an eine Tombola mit Ochs am Spieß – wie in den 1950er Jahren.

Grötsch zum Sanierungsbeginn

Regulär unterstützt der Verein das Theater mit über 100 000 Euro pro Jahr, wie Weizel vorrechnete. Das reicht von der Finanzierung des Hausautors über Zuschüsse für das Theatermagazin bis zu den Schillertagen. Dazu kommen die, so der Vorsitzende, „Kultveranstaltungen“, nämlich die monatlichen Begegnungen mit Künstlern, und der „Treffpunkt Nationaltheater“. Dabei finanzieret der Verein Tickets für Personenkreise, die sich das sonst nicht leisten könnten.

Die Intendanten Marc Stefan Sickel, Albrecht Puhlmann, Christian Holtzhauer und Stephan Toss stimmten die Theaterfreunde auf die neue Spielzeit ein. Sickel lobte dabei ausdrücklich das private Engagement der Freunde. Schauspielintendant Holtzhauer meinte, Theater müsse Stadtgespräch sein. Dazu leiste der Verein einen wichtigen Beitrag. „Sie sind diejenigen, die mit uns durch dick und dünn gehen, die uns ins Gesicht sagen, was Ihnen nicht gefällt – und das ist auch richtig so, wir brauchen Sie“, rief er den Mitgliedern zu.

Zuvor informierte Kulturbürgermeister Michael Grötsch die Mitglieder über die Vorbereitungen zur Generalsanierung. Es gebe die „Möglichkeit, dass es nicht 2021 losgeht“, dennoch sei er „nicht in Sorge“. Grundsätzlich sei man „auf einem guten Weg“, doch sei das mit, wie er sagte, „mindestens 240 Millionen Euro“ veranschlagte Projekt mit „vielfältigen Herausforderungen verbunden“. Dankbar äußerte er sich über den „großen Rückhalt“, den das Theater im Gemeinderat wie bei der Bürgerschaft erfahre.

