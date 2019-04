Gast aus Australien reist zum „Parsifal“ an

Er hatte die weiteste Anreise: David John Ames. Der 64-jährige australische Wissenschaftler war neben Zuschauern aus der Schweiz, Österreich, Frankreich und Schweden sowie aus allen Regionen der Bundesrepublik gestern Abend Gast in der traditionellen Karfreitagsvorstellung von „Parsifal“ im Nationaltheater.

Stets kommt das Publikum zu diesem Abend „von weiter her, als du denken kannst“ – so wie Kundry sagt, als sie den Balsam für den verwundeten Gralskönig Amfortas reicht. Für die mystisch-sakrale und doch nicht angestaubte Inszenierung von Hans Schüler aus dem Jahr 1957 mit den faszinierend-ausdrucksstarken Projektionen im Bühnenbild Paul Walters sind die Karten stets umkämpft wie der heilige Speer in diesem, wie er es nannte, Bühnenweihfestspiel von Richard Wagner.

Schon früher Kontakte ins ZI

Alexander Wischniewski, der Leiter der Theaterkasse, ist bei diesem begehrten Abend Gäste aus dem Ausland gewohnt, Japaner und Kanadier waren schon da. Australien hatte er aber noch nicht auf seiner Liste. David John Ames war aber schon einmal im Nationaltheater – 2017 in der „Götterdämmerung“.

Im vergangenen Jahr las er auf der Internetseite theoperacritic.com, die weltweit wichtige Inszenierungen bespricht, eine positive Würdigung der Aufführung in Mannheim, die als älteste durchgängig gespielte Wagner-Inszenierung der Welt gilt. Daher entschloss er sich zu dem Abstecher nach Mannheim.

„Wenn man in Australien wohnt, muss man immer eine weite Anreise machen, um gute Oper zu hören“, so Ames. „Ich interessiere mich seit 45 Jahren für Wagner, aber bei uns muss man von 1913 bis 1998 warten, um den Ring zu hören“, bedauert er. Parsifal sei bisher nur zweimal in Australien inszeniert worden, in Adelaide 2001 und Melbourne 2019. „Wenn ein Australier sich für Wagner interessiert, muss er in ein Flugzeug steigen“, so Ames.

Schon seit Jahren geht er nach Salzburg für die Osterfestspiele, nutzt das nun zu einem Besuch bei der in London lebenden Tochter, für eine Konferenz in Madrid sowie zu Abstechern zu anderen Opernhäusern Europas in London, Berlin, Wien – und eben in Mannheim.

Dabei ist ihm die Stadt auch deshalb nicht fremd, weil er 1986 und 1996 schon Kollegen im Zentralinstitut für Seelische Gesundheit (ZI) besucht hat. Schließlich ist Ames emeritierter Professor in der Abteilung für Psychiatrie an der University of Melbourne, derzeit nebenberuflicher Psychiater in einer Reihe von Krankenhäusern in Melbourne und ein bekannter Alzheimer-Forscher. Im Laufe seiner Karriere hat er 22 Bücher herausgegeben und über 300 Artikel in Fachzeitschriften veröffentlicht. (Bild: Privat)

