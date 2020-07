Grabwerkzeuge bitte selbst mitbringen

Selbstbewusste Worte spricht die Diva aus: „Die Menschen müssen nicht verstehen, was ich singe. Meine Emotionen übertragen sich auch so.“ Das ist in diesem Fall auch nötig, denn das Video mit einem Konzertausschnitt aus Brügge, das wir beim Mannheimer Sommer sehen (also diesmal nur im Internet), sagt nicht einmal das Nötigste: über „The Allegory of Desire“, ein den großen Brückenschlag riskierendes Musikprojekt. Es führt vom Mittelalter bis ins Hier und Jetzt, von Westeuropa bis nach Vorderasien und Nordafrika.

Die schon erwähnte Diva heißt Ghalia Benali und besitzt tunesische Familienwurzeln. Sie verbündet sich mit dem Vokalkonsort Berlin und der Alte-Musik-Vereinigung Zefiro Torna, um sich Liebesliedern aus Arabien und diversen Hohelied-Vertonungen zu widmen, also den Bearbeitungen jener oft erotisch aufgeladenen Gedichte, die ins Alte Testament hineingeschmuggelt wurden. Es sind Dokumente des gebändigten Verlangens.

Eher Theater als Konzert

Auf CD gibt es „The Allegory of Desire“ schon seit Jahren. Und ein Info-Booklet gibt es dazu auch. Aber bei diesem Video muss man sich das Allermeiste selbst zusammenreimen – und zum Teil nur staunend hinnehmen, wie Hildegard von Bingen überschrieben wird mit fast noch tagesaktueller Lyrik aus Arabien. Oder Johann Christian Bach mit Sufi-Texten. Manche Lieder werden sogar ziemlich schnöde ausgeblendet. Aber gut gesungen und gespielt wird häufig ebenfalls.

Das ist von einer Band aus Frankreich nur bedingt zu sagen, sie heißt „Maulwürfe“ und hat ein echtes Handicap: weil sie tatsächlich Maulwurfs-Uniformen trägt, mit dichtem Pelz und großen, schaufelförmig aufgewölbten Grabwerkzeugen. Dass mit solchen Riesenmaulwurfskrallen überhaupt Musik zustande kommen kann, ist dieser Band hoch anzurechnen. Allzu virtuos und raffiniert kann sie natürlich nicht geraten, statt Gesang gibt es dazu noch ein verzerrtes, gleichsam unterirdisches Gegrunze und Gebrumme. Die Darbietung in dem Mannheimer Sommer-Video muss man einfach mit Humor nehmen, so ist das Ganze auch gewiss gemeint. Es ist eher Theater als Konzert.

Zurück zu den Ursprüngen

Der Regisseur heißt Philippe Quesne – dem wir im Video „Crash Park“ (wie den „Maulwürfen“) erneut begegnen. Er geleitet uns diesmal auf eine ferne Insel, einen kleinen Felshügel mit drei zerzausten Palmen, auf dem früher zweifelsohne ein gewisser Robinson vorübergehend residierte. Nun begegnen sich hier Reisende, die einen Flugzeugabsturz überlebt haben. In einer Welt, die permanent im Katastrophen-Modus zu rotieren scheint.

Die Menschen gehen noch einmal zurück zum Anfang, zu den Ursprüngen der Sprache und der Bilder, ja der ganzen Welt. Sie gönnen sich die erste Kokosnuss, die erste Strandbar und die erste Leihbibliothek. Ist diese Insel vielleicht doch noch nicht das Ende, sondern das erstrebenswerte Land Utopia?

„Fly Me To The Moon“ singt der legendäre Frank Sinatra ganz am Schluss der Aufführung. Und plötzlich sieht die Insel wie ein Raumschiff aus.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.07.2020