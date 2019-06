Große Tradition und hochaktuelle Themen

Schauspielintendant Christian Holtzhauer und OB Peter Kurz eröffnen die Schillertage. © Rinderspacher

„Fieber“ in Großbuchstaben auf Plakaten, auf T-Shirts – überall „Fieber“.

Dieses eine Wort ist das Motto der 20. Internationalen Schillertage am Nationaltheater Mannheim (NTM) – angelehnt an die Malaria, an der Friedrich Schiller in Mannheim erkrankte. Dieses Motto kann Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz „gut nachvollziehen“, wie er bei der Eröffnung des Festivals betont, „denn wir leben ja auch in fiebrigen Zeiten, daher ist das ganz aktuell!“, betont er vor zahlreichen Zuhörern in der eigens errichteten „NTM-Arena“ auf dem Goetheplatz vor dem Theater.

Die Schillertage, in Erinnerung an die „Räuber“-Uraufführung am 13. Januar 1782 am Mannheimer Nationaltheater seit 1978 – mit Unterbrechungen – ausgerichtet, seien einerseits „ein wichtiger Teil der Mannheimer Kulturtradition“. Weil zeitweise statt in Mannheim in Weimar ausgerichtet, sei es nun „ein wundervolles Zeichen“, dass mit Christian Holtzhauer ein zuvor in Weimar tätiger Schauspielintendant die Veranstaltung leite und sie obendrein mit einer Weimarer Inszenierung der „Maria Stuart“ eröffnet werde.

Doch bei aller Tradition gehe es nicht allein um dem Blick zurück, so der Oberbürgermeister. Schon Schiller habe „Angst vor überschießenden Emotionen, Angst vor der Masse gehabt“, was heute weder „hochaktuell“ sei, verweist Kurz auf „rechte Rhetorik, die Hass auslösen kann“. Dem Nationaltheater und Holtzhauer als künstlerischem Leiter des Festivals macht er daher das, so Kurz, „große Kompliment“, dass es mit dem Programm „aktuell am Puls der Zeit spürt“, dass es – wie etwa die Multihalle oder den Bunker unter dem Theater – auch andere Spielorte nutze sowie die „großartige Tradition einer engen Kooperation mit der Stadtgesellschaft“ fortsetze, so der Oberbürgermeister.

„Wir wollen nicht bei Schiller stehenbleiben“, bekräftigt Holtzhauer. Gemäß der Ansicht des berühmten Dichters, dass Kunst bei der Lösung von Problemen helfen könne, wolle man den Blick auf aktuelle Fragen richten, andere Kunstformen erproben und weitere Autoren einbeziehen. „Wir blicken bewusst über den Tellerrand“, so Holtzhauer.

Dass das Festival ausgerechnet am von den Vereinten Nationen ausgerufenen Weltflüchtlingstag beginne, sei zwar einerseits Zufall, „aber ein guter Zufall“, wie der Intendant betont. „Kunst darf sich aus unserer Sicht nicht nur mit dem Guten, dem Wahren, dem Schönen“ befassen, wie er unter Anspielung auf die Inschrift am Dachfries der Alten Oper Frankfurt hervorhebt: „Wir wollen Kunst auch ins Verhältnis zu aktuellen gesellschaftlichen Herausforderungen stellen“, beschreibt Holtzhauer ein wichtiges Ziel des Festivals. Und so wie die damalige Gesellschaft nach Ansicht Schillers unter „Fieberkrämpfen“ gelitten habe, sei das auch heute wieder festzustellen: „Dem spüren wir nach“.

Möglich sei das aber nur dank der finanziellen Hilfe von Stadt, Land und Bund, der Freunde und Förderer, zahlreicher Stiftungen und Firmen, unterstreicht Holtzhauer. Doch nicht nur denen dankt er, sondern auch den Theatertechnikern. Die hätten beim Bau der „NTM-Arena“ in der „Hitze enorm gerödelt“.

