Großer Auftritt mit Abstand

Es passt: „From a Distance“ singt ein Quartett, und nur „Aus der Ferne betrachtet“, also mit viel Abstand und Distanz, ist dieser Abend möglich: Auf dem SAP Centre Court des Tennisklubs Grün-Weiß am Neckarplatt gibt der Kinderchor des Nationaltheaters sein Konzert zum 15-jährigen Bestehen und beendet mit diesem ersten und einzigen Liveauftritt des Theaters überhaupt seit Mitte März zugleich die Spielzeit.

Ihre Stimme stockt, die Augen werden feucht. „Wir haben es geschafft, wir stehen hier“ – gerührt begrüßt Anke-Christine Kober, die Chorleiterin, ihre Sänger und die Zuhörer. 140 Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 22 Jahren stehen vor ihr, alle in gelben T-Shirts. Viele Wochen hat sie gar nicht mit ihnen proben dürfen, dann nur in Kleingruppen, im Freien, auf dem von Lärmquellen umgebenen Parkplatz des Nationaltheaters. Dass ein Konzert oder gar das geplante Jubiläumsfest möglich sein würden, haben sie und ihre Sänger sich immer gewünscht, aber zum Schluss wegen des Coronavirus nicht mehr zu hoffen gewagt.

Vor drei Wochen kam Kober dann die Idee, ins Freie zu gehen – bei Grün-Weiß, wo sie Tennis spielt. Thomas Seiler, der Vorsitzende von Grün-Weiß, hat spontan die Anlage kostenlos zur Verfügung gestellt. „Wir sind glücklich, dass wir den Kindern ihren ersten Auftritt seit Corona ermöglichen können“, so Seiler. „Eine glänzende Idee“, sagt auch Vorstandsmitglied Michael Härle, der die Begrüßung der Gäste übernimmt. „Wir hoffen, dass es nicht das einzige Mal sein wird“, deutet er Interesse an mehr Kooperation an.

Zarte Stimmen gegen Wind

Schließlich, so Härle unter dem Beifall der Gäste, sei Grün-Weiß „die natürliche Ausweichspielstätte“ für das Nationaltheater. Dessen Bau an der Goethestraße entstand schließlich auf einem Gelände, wo seit dem Jahr 1900 Tennisplätze waren.

Jetzt sind es aufgeschnittene halbe Tennisbälle, die auf dem sonst von der Tennis-Bundesliga genutzten roten Sandplatz jene Stellen markieren, wo – mit viel Abstand – die jungen Sänger jeweils stehen dürfen. Aufgeschnitten hat sie alle Kobers Mann Axel. Eigentlich hätte der Generalmusikdirektor der Deutschen Oper am Rhein jetzt bei den Festspielen in Bayreuth sieben Abende am Pult gestanden – aber das fällt ja auch alles aus.

Aber die Mitglieder des Kinderchores – nein, die wollten nichts ausfallen lassen. Die verschiedenen Chorformationen laufen zwar alle äußerst diszipliniert, stets mit Maske und gebührendem Abstand untereinander, zu ihren Auftritten – aber man kann sehen und spüren, wie sie sich freuen, endlich wieder aufzutreten, ihr Können zu zeigen.

Mit „Wenn ich ein Vöglein wär“ beginnt das Programm – und tatsächlich sind in dem Moment Vögel zu vernehmen. Sicher – gerade die sehr zarten Kinderchorstimmen haben es schwer, sich gegen Wind, kräftig rauschende Blätter hoher alter Bäume und flatternde Sponsorenfahnen durchzusetzen. Aber dafür wird der Beifall danach umso lauter. Nach Peter Kreuders „Musik, Musik, Musik“, amüsant mit Hüftschwung dargeboten, ertönt vom Publikum auch das erste „Bravo“.

Zum Jubel steigert sich das, als ein siebenköpfiges Männerstimmen-Ensemble Rossinis „Barbier“-Ouvertüre singt wie einst die Comedian Harmonists: „Babababam. . .“. Mit dem Kinder- und Jugendchor geht es dann „Auf in den Kampf“ wie in „Carmen“, und die „Zauberflöte“-Ausschnitte werden wohl auch deshalb so bejubelt, weil die Passage „Sei standhaft, duldsam. . . .“ gerade so zur Situation passt. Doch, „Das klinget so herrlich“ – es stimmt, selbst wenn trotz „schweiget still“ vom Neckarkanal her ein Schiff tutet oder auf der nahen Riedbahn ein Güterzug vorbeidonnert.

„Ein Wunder“

Quer durch die Stimmgruppen und Stile zeigt Kober, dass sie trotz Corona-Einschränkungen beachtliches mit den jungen Menschen zu erreichen vermag. Jubel und Johlen des Publikums, das am Ausgang dann als Dank tausend Euro für die Jugendarbeit von Grün-Weiß spendet, fasst Opernintendant Albrecht Puhlmann zusammen. Er sagt Kober und dem Chor „tausend Dank“, dass sie das Konzert gewagt haben: „Ich bin total stolz, sehr berührt – es war etwas ganz Großartiges, eigentlich ein Wunder“, lobt er: „Ich habe meinen Glauben wiedergefunden“, so Puhlmann: „Alles wird gut“, verspricht er für die am 11. September beginnende neue Spielzeit.

