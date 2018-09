Großer Chor singt zum Einstand

9500 Besucher strömten zum Theaterfest, mit dem das Nationaltheater seine 240. Spielzeit eröffnete. Das sind deutlich mehr als sonst – wohl weil die Veranstaltung erstmals an einem Samstag statt, wie sonst, sonntags war. Sie bot sieben Stunden Programm auf dem Goetheplatz, im Spielhaus und Werkhaus, danach noch Party – wir fassen einige Momentaufnahmen zusammen.

Andrang beim Kostümverkauf

„Noch sieben Minuten“, rufen sich die Mitarbeiterinnen zu. Sie wollen mit dem Kostümverkauf warten, bis das Theaterfest offiziell beginnt. Aber sie schaffen es nicht. Kurz vorher gibt Manfred Scholz, der Leiter des Kostümwesens, dann doch den Verkauf frei – so groß ist der Andrang. Sie wolle „wieder ein bisschen Platz schaffen“, so Margitta Meder, Leiterin der Kostümfundusverwaltung. Etwa eine Million Kostüme umfasst ihr Fundus. Acht Ständer voll stehen zum Verkauf, dazu Knöpfe, Haken, Ösen, Füllwatte.

Stundenlange Arbeit

60 bis 70 Stunden, so erfahren die Besucher am Stand der Maskenbilder, dauert das Knüpfen einer Perücke. Ein Schnurrbart ist dagegen meist schon nach zwei Stunden fertig. Nebenan verwandelt Cara Binder eine Kollegin zu dem Monster „Grüffelo“, das dann durch die Zuschauermassen spaziert.

Doppelte Nutzung

Das Holzgerüst, auf dem das neu gegründete „Mannheimer Stadtensemble“ Ausschnitte aus seinem Stück „Volksfest“ zeigt – es bleibt danach stehen und wird sofort von Kindern als Klettergerüst in Beschlag genommen. Aber der ganze Goetheplatz sieht wie bei einem „Volksfest“ aus: Es gibt Luftballons, Kinder tollen umher, der Kinderchor verkauft erst Kuchen und dann Nachos, eine Jazz-Combo spielt und viele Besucher nutzen den herrlichen Spätsommertag, um bis spät abends hier gemütlich zusammenzusitzen.

Das Wunschkonzert

Alle Stühle sind belegt, die Leute stehen, sitzen auf der Treppe, kauern auf dem Boden – im Oberen Foyer ist Wunschkonzert. Solisten des Opernensembles geben einige Titel vor, und mit der Beifall-Stärke oder Handzeichen kann das Publikum bestimmen, was sie davon singen. Dabei erweist sich Joachim Goltz, in Mannheim geboren und seit der Spielzeit 2014/2015 auch hier engagiert, nicht nur als hervorragender Bariton, sondern auch als sehr eloquentes, humorvolles Moderationstalent. Aber auch wenn er eher für lustige Rollen und witzige Einlagen bekannt ist – von ihm wählt das Publikum einen ernsten Titel: Verdis düstere Jago-Arie aus „Otello“.

Nicht aufgeben

Jan Dvorák, Chefdramaturg Oper, sitzt am Klavier, will schon aufgeben. Eigentlich soll er „Freude, schöner Götterfunken“ anstimmen, beim Offenen Singen mit dem „Alphabet-Chor“ und dem Publikum. Aber aus dem Theatercafé dröhnt schon die Band „Kawahara“ herüber. Die Chormitglieder geben indes nicht auf, singen sehr tapfer dagegen an.

Schöner Spielplatz

Es ist für Kinder gedacht – aber man sieht auch viele Väter, die hier mit Hingabe völlig konzentriert bauen: im „Klötzchenparadies“. Das ist eigentlich nicht mehr als ein Platz in der Montagehalle mit einem Berg von kleinen Holzklötzchen, die sich im Lauf des Nachmittags in große Türme, Burgen oder andere Gebäude und Gebilde verwandeln, aber auch irgendwann wieder einstürzen, dann neu aufgeschichtet werden.

Sympathischer Auftakt

László Branko Breiding hat sogar alle 78 statistischen Bezirke Mannheims auswendig gelernt: ob Lieder, Gedichte, Szenen – unter dem Motto „Wenn ich an Mannheim denke. . .“ sollen sich alle Mitglieder des Schauspielensembles etwas ausdenken und sich in einer Minute dem Publikum vorstellen. Viele Akteure sind ja neu, aber auch die schon bekannten und beliebten Schauspieler beteiligen sich. Almut Henkel dressiert ihren Hund, Ragna Pitoll rezitiert ein finnisches Gedicht, Jacques Malan zitiert den „MM“. Vom neuen Schauspielintendanten Christian Holtzhauer und dem neuen Hausregisseur Christian Weise mit seiner Handpuppe moderiert, wird das zum sehr kurzweilig-sympathischen, unterhaltsamen Einstand. „Wir sind ja alle im Begriff, hier anzukommen“, so Holtzhauer – der Einstand kommt zumindest gut an.

Glückwunsch von allen

Ausgerechnet am Theaterfest Geburtstag – das hält Maria Munkert, neu als Schauspielerin verpflichtet, nicht von einem Kurzauftritt ab. Das Publikum singt ihr in einem großen Chor „Viel Glück und viel Segen“ – was aber zugleich für das gesamte neue Ensemble gilt.

Info: Fotostrecke und Dossier unter morgenweb.de/ntm

© Mannheimer Morgen, Montag, 17.09.2018