Großes Geschenk vom Tabellenführer

Er war lange „Tabellenführer“, wie der Geschäftsführende Intendant Marc Stefan Sickel vom Nationaltheater nun Harald Gesell nannte. 35 Jahre leitete der Lehrer am Feudenheim-Gymnasium das Theaterabonnement, das dort mit 80 bis 100 teilnehmenden Schülern in jedem Schuljahr so groß war wie nirgendwo sonst. Nun hat Gesell sich mit einer ungewöhnlichen Geste in den Ruhestand verabschiedet: mit einer Spende von 4072,50 Euro.

Auslöser war, dass wegen der Corona-Pandemie das Nationaltheater geschlossen wurde. Da waren erst drei von acht gebuchten Vorstellungen gespielt, die restlichen Abonnement-Gutscheine konnten nicht eingelöst werden. Aber nur vier Schüler wollten ihr Geld zurück, einige entschieden sich für einen Gutschein für künftige Vorstellungen. Die meisten Schüler und Eltern folgten aber dem Appell von Gesell, auf den – ohnehin schon eingezahlten – Betrag zu verzichten und ihn an das Nationaltheater zu spenden.

Dass sich 86 von 100 jungen Abonnenten daran beteiligten, war für Gesell „das schönste Geschenk für den Ruhestand und ein krönender Abschluss“, wie er sagt.

„Maßstäbe gesetzt“

„Wer immer wieder erlebt, wie Heranwachsende – die man anfangs geradezu ins Theater tragen muss – auf einmal mit glänzenden Augen aus einer Vorstellung kommen und lebhaft miteinander oder mit den begleitenden Lehrern über das gerade Erlebte diskutieren, erkennt den hohen Wert kultureller Bildung“, denkt er an die 35 Jahre zurück, die er das Abonnement als Kontaktlehrer betreute. Kultur aber sei „nicht für umsonst zu haben“, daher habe er die Spendenaktion initiiert, erklärte er bei der Scheckübergabe im Foyer.

Mit der großen Resonanz habe sich das Feudenheim-Gymnasium „von seiner besten Seite gezeigt und Maßstäbe gesetzt – darauf können wir alle sehr stolz sein“, so Gesell, der nun nach 40 Jahren als Referendar und Lehrer an dieser Schule in Ruhestand ging. „Ich war richtig geplättelt und hoffe, dass unsere Aktion Vorbild für viele kulturinteressierte Menschen sein wird, sich persönlich einzubringen und allen Kulturschaffenden gerade in dieser Krisenzeit die helfende Hand zu reichen: Sie haben es verdient, denn sie bereichern tagtäglich unser Leben“, betonte der Pädagoge.

Sickel dankte Gesell, dem Schulleiter Rainer Halfar vom Feudenheim-Gymnasium wie auch Schülern und Lehrern „für dieses großartige Engagement“. Er werte dies „als Zeichen, wie wichtig diese Institution für die Stadt und gerade auch für die dort heranwachsenden Jugendlichen ist und sein kann“, so der Geschäftsführende Intendant. „Dass ausgerechnet eine Schule solch eine Summe gesammelt hat, wo sie ebenso von den Corona-Bedingungen heftig betroffen waren und sicher ihre eigenen Sorgen hatten, macht uns im positiven Sinne sprachlos“, dankte für das Team Theater & Schule Paula Franke aus der Marketingabteilung des Theaters.

