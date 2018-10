Herzogs Zwischenspiel

Zwischen der im Jahr 2000 abgesetzten alten Inszenierung und der jetzigen Neuproduktion gab es kurze Zeit auch andere „Meistersinger“ am Nationaltheater: 2008 in der Intendanz von Regula Gerber und vom früheren Mannheimer Schauspieldirektor Jens-Daniel Herzog (Bild, 2000 bis 2006) in Szene gesetzt. Statt Katharinenkirche sahen die Zuschauer ein Theatermuseum mit Glasvitrinen, dem alten Originalkostüm von Hans Sachs, ein Plakat „Meistersinger müssen bleiben!“ Als die Sänger in die alten Kostüme schlüpfen, müssen sie sich heftig kratzen – als seien sie von Ungeziefer befallen. Herzog nimmt damit die Auseinandersetzung vom Jahr 2000 gehörig auf die Schippe – und das Publikum fühlt sich verschaukelt, ja für seine damalige Liebe zur alten Version verspottet. „Er hat die vermeintlich Ewig-Gestrigen mitsamt der alten Inszenierung für museumsreif erklärt“, so Liselotte Homering, Leiterin der Theatersammlung der Reiss-Engelhorn-Museen. Das kommt gar nicht gut an. Nur 14 mal wird das Stück gezeigt. pwr (Bild: dpa)

