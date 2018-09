Hoffnung auf private Spender

Das Nationaltheater setzt zur Finanzierung der ab 2020 geplanten Generalsanierung neben Geldern von Bund, Land und Stadt auch auf Spenden der Bürger. „Wir werden versuchen, private Geldgeber mit einer gezielten Kampagne zu begeistern“, kündigte der Geschäftsführende Intendant Marc Stefan Sickel bei der Mitgliederversammlung der Freunde und Förderer des Nationaltheaters an. Zugleich dankte Sickel den Theaterfreunden und ihrem Vorsitzenden Achim Weizel für „unablässiges, leidenschaftliches bürgerschaftliches Engagement“: „Ich bin sehr beeindruckt, was sie seit Jahren leisten“, sagte Sickel.

Diesem Dank schloss sich Bürgermeisterin Felicitas Kubala in ihrem Grußwort im Namen der Stadt an. Der Gemeinderat habe vor der Sommerpause „ein klares Bekenntnis“ zum Standort und zur Generalsanierung abgegeben. Nach der Zusage einer Bundesförderung von 80 Millionen Euro hoffe man auf das Land, „aber ich denke, wir werden auch da einem guten Ergebnis zu rechnen haben“, so die den Grünen angehörende Bürgermeisterin.

„Eindeutig positioniert“

Vorsitzender Achim Weizel versprach „eine Mobilisierung der Mitglieder und der Bevölkerung, um zusätzliche Beiträge zur Finanzierung der Generalsanierung zu erzielen“. Der Verein habe sich „eindeutig positioniert und die Generalsanierung vorbehaltlos unterstützt“, so Weizel.

Dagegen ließ der Beitrag von Andreas Hilgenstock dem Beiratsvorsitzenden des Vereins, erkennen, dass dies nicht von Beginn an so war. „Uneinigkeit hätte katastrophale Folgen gehabt“, sagte er warnend. Man habe aber „in aller Intensität diskutiert“ und „in einem wichtigen Prozess ein geschlossenes Votum“ für die Sanierung erzielt. Dabei dankte Hilgenstock auch ausdrücklich dem „Mannheimer Morgen“, der sich mit seiner Theaterserie „um den Meinungsbildungsprozess sehr verdient gemacht“ habe. Vom Theater verlangte er „ein kluges Marketingkonzept“, um während der Sanierung keine Abonnenten zu verlieren. Zudem hoffe er, dass die bevorstehende Schließung „Anlass und Chance für eine gemeinsame Vision für die Theater in der Region“ sei.

Laut Schatzmeister Mathias Bretschneider hat der Verein 2017 das Theater mit 106 000 Euro unterstützt – eine Rekordhöhe, so Bretschneider, und nur möglich „durch unerwartet hohen Spendeneingang“, der doppelt so hoch wie 2016 war. pwr

