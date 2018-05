Holtzhauer will noch mehr Mitwirkung

Anzeige

Bieito, Viebrock und Schrott

Albrecht Puhlmanns Opernsparte wartet mit neun Premieren und 16 Repertoirestücken auf, der Bogen wird hier weit gespannt – von Monteverdis „Marienvesper“ in der Regie Calixto Bieitos bis hin zum Abend „nach Claude Debussy und Edgar Allan Poe“: „House of Usher“, ein Abend, den die legendäre Marthaler-Weggefährtin Anna Viebrock inszenieren wird. Bei den sechs Festlichen Opernabenden ist gleich der Auftakt ein Knaller: Michael Volle und Erwin Schrott übernehmen in der Neuinszenierung des „Don Giovanni“ am 20 Oktober das Duo Giovanni-Leporello. Musiksalon, NTM/Pop, die Café-Concerte oder Schloss in Flammen machen den Plan reichhaltig.

Erstmals kooperiert die Oper mit dem Tanz, dessen Programm Stephan Thoss sehr unterhaltsam präsentiert. „Sanssouci“ wird ein von ihm choreographierter Abend mit Arien von Bach und Händel, des Weiteren macht der Tanzchef noch die beiden Produktionen „Blaubarts Geheimnis“ und „Evolution“.

Auch das Junge Nationaltheater von Ulrike Stöck hat mit zehn Premieren und 13 Wiederaufnahmen jede Menge zu bieten. Sie widmet sich auf sehr zeitgenössische Weise den Themen und Problemen der jungen Generation. Alles in allem ist dieser erste Akt der Saison im Theatercafé vielversprechend.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.05.2018