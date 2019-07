In Georgien "beschäftigen wir uns mehr mit Gott"

Zum Interview kommt er in kurzen Hosen. Das passt zu Irakli Kakhidze, denn so locker, frei und sympathisch, wie er sich im Foyer des Nationaltheaters Mannheim gibt, so singt der georgische Tenor auf der Bühne dann auch seine Spitzentöne - die berühmten hohen Cs etwa, die bei ihm so frei und ungezwungen klingen. Sie wird Kakhidze auch bei der Premiere von Giuseppe Verdis Erfolgsoper „Il

...