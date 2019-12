„Istanbul“ auf Türkisch

Mannheim.Zur Übersetzung italienischer Arien ins Deutsche gibt es sie schon lange - doch nun setzt das Nationaltheater sie auch in einer Fremdsprache ein: „Istanbul“ wird an Silvester im Schauspielhaus zum ersten Mal mit Übertiteln gezeigt, und zwar in Türkisch. Weitere Übertitelungen im Schauspiel sind für das kommende Jahr geplant. Das Nationaltheater will damit neue Publikumsschichten gewinnen. Dazu

...