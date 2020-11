„Jedermann“ als Zeichen der Hoffnung

Aus heutiger Sicht ist beides unfassbar: Die Stadt liegt in Trümmern – aber es wird Theater gespielt. Am 11. November 1945, gut ein halbes Jahr nach Ende des Zweiten Weltkriegs, beginnt das Nationaltheater in der „Schauburg“ in K 1 mit dem Spielbetrieb. Die erste Nachkriegssaison ist zugleich die erste und letzte Spielzeit, die finanziell sogar mit einem Überschuss abschließt.

In B 3, wo seit 1777 das Nationaltheater steht, sind seit dem gewaltigen Bombenhagel des Großangriffs in der Nacht vom 5. auf 6. September 1943 nur noch Ruinen übrig. Daher entsteht die Idee, in dem Kino „Schauburg“ im Bernhardushof in K 1 – wo sich heute ein Bürogebäude des städtischen Sozialdezernats befindet – zu spielen. Losgehen soll es mit einer Oper, Rossinis „Barbier von Sevilla“. Doch die Inszenierung wird, heute auch undenkbar, früher fertig als geplant. So feiert sie am 9. Oktober im „Ufa-Palast“-Kino in N 7 Premiere. Denn lange vor November 1945 ist das Nationaltheater aktiv. Haydns „Schöpfung“ in der Christuskirche am 12. August 1945 stellt die erste Aufführung nach dem Krieg dar. Weitere Konzerte folgen.

Kulissen im Salzbergwerk

Bereits im Mai 1945 haben die amerikanischen Besatzungstruppen Ausschau gehalten, wo und mit wem man das Kulturleben wieder in Gang bringen kann. Sie stoßen auf einen Journalisten: Carl Onno Eisenbart, damals 60 Jahre alt, seit den 1930er Jahren Theaterkritiker der „Neuen Mannheimer Zeitung“ und bis zur Einstellung des Blatts nicht durch Nazi-nahe Formulierungen aufgefallen. An seiner Seite: Richard Laugs, Komponist und Lehrer einer Meisterklasse an der Musikhochschule. Er versucht, das Orchester wieder aufzubauen – mit Erfolg, denn es hat bald 57 Mitglieder. Soweit nicht im Krieg gefallen oder in Gefangenschaft, tauchten auch nach und nach die Mitglieder des einstigen Ensembles wieder auf.

Kulissen, Instrumente, Kostüme – das alles war im Krieg ausgelagert worden, in ein Salzbergwerk bei Heilbronn. Lastwagen der amerikanischen Militärregierung bringen die Sachen wieder nach Mannheim. „Jeder noch so kleine Kanister mit Farbe, jeder Fetzen Stoff galten als unerhörte Kostbarkeiten“, schreibt Eisenbart in seinen Erinnerungen.

Heimweg durch Trümmer

Die Amerikaner helfen auch, K 1 vom Kino in ein Theater umzubauen. Die Bauarbeiter müssen sonntags ’ran – dafür gibt es zusätzliche Lebensmittelkarten für eine Extraration: 50 Gramm Fleisch, 50 Gramm Kartoffeln, fünf Gramm Fett. Schließlich blüht zu jener Zeit noch der Schwarzmarkt. Überall klopfen viele Trümmerfrauen Steine, türmen sich Schuttberge selbst auf den Planken empor und fährt noch die Trümmerbahn mit Kipploren die traurigen Reste des Bombenkrieges weg.

Die Bühne in der „Schauburg“ ist anfangs nur acht Meter breit und vier Meter tief – winzig im Vergleich zu den heutigen Dimensionen. Am ersten Abend wird „Jedermann“ gegeben – das berühmte Stück von Hugo von Hofmannsthal vom Sterben des reichen Mannes, der im letzten Moment zu Gott findet. „Kein sinnvollerer Neubeginn hätte sich zu dieser Stunde denken lassen“, erinnert sich daran 1979 der 2010 verstorbene Kurt Heinz, schon nach dem Krieg Theaterkritiker und ab 1947 Feuilletonredakteur, dann lange Kultur-Ressortleiter des „Mannheimer Morgen“.

„Tief berührt, betroffen verließen die Besucher dieser Premiere den Saal, gingen auf damals noch abenteuerlichen Wegen nach Hause, wie immer dieses Zuhause aussehen mochte“, so Heinz in seinem Rückblick auf 1945. „Hoffnung auf Leben – wann ist dies je so intensiv empfunden worden?“, schreibt er zur Bedeutung des Neubeginns. Er schildert ein „zwischen Erhebung und Nachdenklichkeit“ pendelndes Gefühl, „während ich anderntags wieder Holzbalken aus dem meterhohen Schutt auszugraben hatte, um den Küchenherd heizen zu können“.

Vorstellungen ausverkauft

Ab diesem Abend erscheinen auch wieder regelmäßig Programmhefte. Der Spielplan ist zunächst dürftig – mangels Platz und Ensemble. Nach dem „Barbier“ folgt als zweite Oper „Fidelio“, da schon heftig mit zeitgeschichtlichen Bezügen, indem Pizarro und seine Schergen schwarze Uniformen wie einst die SS tragen. Später werden selbst große Wagner-Werke in K 1 gespielt.

Heinz betont 1957 anlässlich der Einweihung des Theaterneubaus am Goetheplatz, die Behelfsbühne in K 1 habe „einen eigenen Aufführungsstil geboren, der das Theater entstaubte“. Das kommt auch gut an: In der ersten Spielzeit 1945/46 gibt es 19 Inszenierungen, dazu Konzerte und Bunte Abende – insgesamt 337 Aufführungen. Der Andrang ist so groß, dass sich das Haus allein aus dem Kartenverkauf finanzieren kann, ohne städtischen Zuschuss.

Eisenbart bleibt aber nur ein Jahr Intendant und kehrt dann in seinen ursprünglichen Beruf zurück. 1948, nach der Währungsreform, gehen die Zuschauerzahlen rapide zurück, weshalb die Stadt gar überlegt, die Theater Mannheim und Heidelberg zusammenzulegen. Doch dagegen erhebt sich starker Bürgerprotest, und 1950 gründet sich die „Gesellschaft der Freunde des Nationaltheaters“ (heute Freunde und Förderer), die eine Tombola für den Theaterneubau organisiert. Der wird 1957 am Goetheplatz eröffnet, womit die Ära der „Schauburg“ endet.

