Land kündigt feste Zusage an

Theresia Bauer (Grüne),Ministerin für Wissenschaft und Kunst. © dpa

Noch vor der Sommerpause will auch die Landesregierung der Stadt Mannheim eine feste Zusage für die finanzielle Unterstützung der Generalsanierung des Nationaltheaters machen. Das sagte Theresia Bauer, Ministerin für Wissenschaft und Kunst, dieser Zeitung auf Anfrage. Der Mannheimer Gemeinderat will am 24. Juli über das Projekt entscheiden. "Eine gewisse zeitliche Dringlichkeit ist plausibel",

...

Sie sehen 8% der insgesamt 5530 Zeichen des Artikels