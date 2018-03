„Lieber Schiller als Goethe“

Anzeige

Mannheim.Im Sommer 2018 erscheinen im Suhrkamp Verlag Essays von Enis Maci. Und schon im Herbst wird die Gelsenkirchenerin Nachfolgerin des aktuellen Hausautors Noah Haidle am Mannheimer Nationaltheater – ein Kreativ-Aufenthalt, den die Freunde und Förderer des NTM finanzieren. Zur Zeit bereitet sie sich an der London School of Economics auf ihre Masterprüfung vor. Wir sprachen mit der Jungautorin über ihr bisheriges Schaffen und über Pläne für Mannheim.

Hausautorin Enis Maci Kommt nach Mannheim: die Nachwuchs-autorin Enis Maci. © Max Zerrahn Enis Maci, geboren 1993 in Gelsenkirchen, hat Literarisches Schreiben am Deutschen Literaturinstitut Leipzig studiert.

2010 erhielt sie den Förderpreis des Literaturbüros Ruhr. Ihr Stück „Lebendfallen" verfasste sie im Rahmen der Schreibwerkstatt „Flucht, die mich bedingt" am Maxim Gorki Theater Berlin.

Enis Macis Stückentwurf unter dem Arbeitstitel „Mitwisser" wurde mit dem Hans-Gratzer-Stipendium 2017 ausgezeichnet.

2017 ausgezeichnet. Im Sommer 2018 erscheinen bei Suhrkamp Essays von Enis Maci.

Frau ..., tja, schon habe ich ein Problem, wie spricht man Ihren Familiennamen Maci denn aus? Eher wie Matzi oder wie Matschi – und wo kommt er her?